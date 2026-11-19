Mariano Werner todavía tiene posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato 2026 del Turismo Carretera, aunque su situación se complicó considerablemente después de la carrera de Río Cuarto.

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El piloto de Ford llegará al Gran Premio Coronación con 100,5 puntos, ubicado en el octavo puesto de la Copa de Oro. El líder, Julián Santero, tiene 146 unidades, por lo que entre ambos existe una diferencia de 45,5 puntos.

La buena noticia para Werner es que la última fecha entregará puntaje y medio: habrá un máximo de 70,5 puntos disponibles durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata.

Por lo tanto, matemáticamente todavía puede conseguir su cuarto título.

Qué necesita Werner

La situación es clara: Werner no depende de sí mismo.

Incluso si domina completamente el fin de semana y obtiene los 70,5 puntos, llegará a un máximo de 171 puntos en la Copa de Oro.

En ese escenario, para superar a Santero sin depender de una igualdad, necesita que el piloto de BMW, que comienza con 146, sume 24,5 puntos o menos.

Pero Santero no es el único problema.

Antes de la última carrera, la clasificación tiene a:

Julián Santero — 146 puntos



Agustín Canapino — 136



Otto Fritzler — 124



Matías Rossi — 123



Jonatan Castellano — 110



Facundo Chapur — 106



Mauricio Lambiris — 103,5



Mariano Werner — 100,5.

Es decir, Werner tiene siete pilotos por delante.

El escenario ideal para Werner

Si Werner consigue el máximo posible de 70,5 puntos y termina con 171, necesitaría que:

Santero sume como máximo 24,5 puntos para quedar en 170,5.



Canapino sume como máximo 34,5, para terminar con 170,5.



Fritzler no supere los 46,5, para quedar en 170,5.



Rossi no consiga más de 47,5, para finalizar con 170,5.



Chapur sume como máximo 64,5.



Lambiris no supere los 67 puntos.

Estos cálculos corresponden al escenario en el que Werner consigue el puntaje perfecto. Si el entrerriano deja puntos en clasificación, serie o final, necesitará que sus rivales sumen todavía menos.

¿Está obligado a ganar?

Reglamentariamente, no.

Para ser campeón del TC es obligatorio haber ganado al menos una final durante la temporada, pero Werner ya cumplió ampliamente ese requisito: consiguió dos victorias durante 2026, en Termas de Río Hondo y San Luis.

Por eso podría, en teoría, ser campeón sin ganar en La Plata.

El problema es matemático: debido a los 45,5 puntos de desventaja, una victoria en la final —que en esta fecha entregará 60 puntos— sería prácticamente imprescindible para maximizar sus posibilidades.

Y ni siquiera ganar asegura automáticamente el campeonato, porque deberá observar qué ocurre con Santero, Canapino, Fritzler, Rossi, Chapur y Lambiris.

La sanción que cambió todo

La situación de Werner era considerablemente mejor antes de terminar la carrera de Río Cuarto.

El entrerriano había cruzado la bandera a cuadros en el puesto 18, pero recibió una sanción por un toque con Santiago Mangoni y fue reposicionado al 38° lugar.

En lugar de sumar 17 puntos, terminó consiguiendo solamente 3 unidades. Esa penalización lo hizo retroceder hasta el octavo puesto de la Copa de Oro y lo dejó a 45,5 puntos de Santero.

Además, llegará a La Plata con 35 kilos de lastre en su Ford Mustang, producto de sus dos victorias durante el campeonato.

Así, la fórmula para Mariano Werner es exigente pero sencilla de entender: necesita sumar prácticamente todo lo posible en La Plata y esperar que varios de los siete pilotos que tiene adelante pierdan una cantidad importante de puntos.

Con 70,5 unidades en juego, el tricampeón sigue matemáticamente vivo. Pero para conseguir su cuarta corona del Turismo Carretera, deberá protagonizar una de las remontadas más difíciles de la definición 2026.