Qué necesita Alpine para alcanzar a Racing Bulls en la Copa de Constructores 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su recta final y Alpine todavía tiene un objetivo importante por delante: recuperar el quinto puesto de la Copa de Constructores, actualmente en manos de Racing Bulls.

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Después del Gran Premio de Singapur, la diferencia entre ambos equipos es de 32 puntos.

Racing Bulls ocupa el quinto lugar con 100 unidades, mientras que Alpine aparece sexto con 68.

Con seis Grandes Premios todavía por disputarse, matemáticamente la batalla permanece completamente abierta.

¿Cuántos puntos necesita Alpine?

La cuenta más sencilla indica que Alpine necesita recuperar al menos 32 puntos para igualar a Racing Bulls y 33 para superarlo directamente en cantidad de unidades.

Eso significa que, durante las seis carreras restantes, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly deberá sumar, en promedio, aproximadamente 5,5 puntos más por fin de semana que su rival.

Por ejemplo, si Racing Bulls no sumara ninguna unidad hasta final de temporada, a Alpine le alcanzarían 33 puntos.

Pero cada punto que consiga el equipo de Liam Lawson y Arvid Lindblad obligará a la escudería francesa a aumentar esa cifra.

Si Racing Bulls suma otros 20 puntos, Alpine necesitaría al menos 53 para superarlo.

Quedan seis oportunidades

La primera será el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en Austin.

Después llegarán México, Brasil, Las Vegas, Qatar y finalmente Abu Dhabi.

A diferencia de otros momentos de la temporada, ya no quedan carreras Sprint en el calendario 2026.

Por eso, cada fin de semana restante tendrá un máximo de 43 puntos disponibles para un equipo, correspondientes a un eventual 1-2 de sus dos pilotos.

En total quedan todavía 258 puntos teóricos en juego por escudería.

La diferencia de 32 unidades, por lo tanto, está muy lejos de ser matemáticamente definitiva.

El problema de Alpine: las últimas tres carreras

El desafío no está solamente en la cantidad de puntos que faltan.

También está en la tendencia reciente.

Alpine no consiguió sumar en Azerbaiyán, Malasia ni Singapur, mientras que Racing Bulls acumuló 23 puntos durante esos mismos tres fines de semana.

Esa racha fue determinante.

Después del Gran Premio de España en Madrid, la diferencia entre ambos equipos era de solamente nueve puntos. Tres carreras después se amplió hasta 32.

Por eso, Alpine necesita volver rápidamente a colocar a sus dos autos dentro de la zona de puntos.

Colapinto puede ser determinante

Hasta ahora, Pierre Gasly y Franco Colapinto fueron los encargados de construir los 68 puntos del equipo durante la temporada.

En una batalla tan ajustada dentro de la zona media, que ambos pilotos terminen entre los diez primeros en una misma carrera puede cambiar considerablemente el panorama.

Un sexto puesto entrega ocho puntos; un séptimo, seis; un octavo, cuatro; un noveno, dos; y un décimo, uno.

Por ejemplo, un fin de semana con Gasly sexto y Colapinto octavo significaría 12 puntos para Alpine.

Si Racing Bulls no puntuara, en apenas tres carreras podría borrarse prácticamente toda la diferencia actual.

La situación, entonces, es sencilla de explicar pero difícil de ejecutar: Alpine debe sumar 33 puntos más que Racing Bulls durante las últimas seis carreras para asegurarse de terminar por delante en la Copa de Constructores.

El primer examen será Austin, y desde allí cada punto de Colapinto y Gasly puede resultar decisivo para recuperar el quinto lugar.