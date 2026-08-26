Cómo medir el aceite de un auto y qué hacer si el nivel está bajo

El aceite es uno de los elementos más importantes para el funcionamiento de un auto. Su tarea es lubricar las piezas internas del motor, reducir la fricción, colaborar con la refrigeración y evitar un desgaste prematuro de los componentes. Por eso, controlar periódicamente su nivel puede prevenir problemas mecánicos que, en algunos casos, terminan en reparaciones muy costosas.

La forma tradicional de medirlo es mediante la varilla de aceite, presente en gran parte de los vehículos. Antes de comenzar, el auto debe estar estacionado sobre una superficie lo más plana posible. Si el vehículo está inclinado, el aceite puede desplazarse dentro del cárter y generar una lectura incorrecta.

También es recomendable realizar el control con el motor apagado y frío, o esperar algunos minutos después de haberlo utilizado. Esto permite que el aceite que circuló por el motor vuelva hacia la zona inferior y se estabilice. Además, trabajar con el motor caliente aumenta el riesgo de sufrir quemaduras.

Una vez abierto el capot, hay que localizar la varilla, que normalmente posee una manija de color llamativo. El primer paso consiste en retirarla completamente y limpiar el extremo con un trapo, papel o paño que no deje residuos.

Después debe introducirse nuevamente hasta el fondo, esperar unos segundos y volver a retirarla. En el extremo aparecen dos referencias: mínimo y máximo, que también pueden estar representadas con las letras MIN y MAX o mediante pequeñas marcas.

El nivel correcto debe encontrarse entre ambos puntos. Lo ideal es que esté próximo al máximo, aunque nunca por encima. Si se encuentra debajo del mínimo, será necesario agregar aceite.

Para hacerlo hay que localizar la tapa de carga del motor, generalmente identificada con el símbolo de una aceitera. Es fundamental utilizar el tipo de aceite recomendado por el fabricante, ya que cada motor requiere determinadas especificaciones de viscosidad y calidad.

El aceite debe agregarse de manera progresiva, colocando pequeñas cantidades y volviendo a medir con la varilla. No es recomendable llenar directamente una gran cantidad, porque superar el nivel máximo también puede provocar problemas, como exceso de presión y dificultades en la lubricación.

En caso de observar que el auto consume aceite con frecuencia o que el nivel baja considerablemente entre controles, conviene llevarlo a un taller. Puede existir una pérdida externa, desgaste interno del motor u otra falla que necesite diagnóstico.

También hay autos más modernos que ya no cuentan con varilla manual. En esos casos, el nivel puede consultarse desde la computadora de abordo o la pantalla multimedia siguiendo las indicaciones del fabricante.

Controlar el aceite cada algunas semanas y especialmente antes de un viaje largo es una costumbre sencilla que puede marcar una gran diferencia. Si además aparece en el tablero el testigo rojo de presión de aceite mientras el motor está en marcha, lo recomendable es detener el vehículo lo antes posible en un lugar seguro y apagarlo, ya que continuar circulando podría provocar daños importantes en el motor.