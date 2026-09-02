Por qué la mayoría de los autos son grises en las calles de Argentina

Al caminar por cualquier estacionamiento o detenerse a observar el tránsito de una avenida argentina aparece una característica difícil de ignorar: buena parte de los autos son grises, plateados, blancos o negros. Entre ellos, las diferentes tonalidades de gris se convirtieron en protagonistas y los vehículos rojos, azules, verdes o amarillos son cada vez menos habituales. Detrás de esta tendencia existen razones comerciales y prácticas que van mucho más allá de una simple moda.

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Una de las principales explicaciones está en el valor de reventa. En Argentina, donde el vehículo usado tiene un mercado muy importante, muchos compradores piensan desde el momento de adquirir el 0 km en cuánto podrán venderlo algunos años después. Los colores neutros tienen una aceptación más amplia y, por lo tanto, suelen resultar más sencillos de ofrecer en el mercado de segunda mano.

El gris tiene una ventaja adicional: disimula mejor la suciedad y algunas pequeñas marcas de uso cotidiano. El negro puede mostrar rápidamente polvo, rayones superficiales y manchas de agua, mientras que el blanco hace más evidentes determinados tipos de suciedad. Un gris intermedio o plateado, en cambio, puede conservar visualmente una apariencia limpia durante más tiempo.

También existe una explicación vinculada con la propia oferta de las automotrices y concesionarios. Los fabricantes necesitan configurar sus volúmenes de producción según los colores que tienen mayores probabilidades de venderse. Si blanco, gris, plateado y negro concentran la demanda, las terminales y los importadores tienden a solicitar más unidades de esas tonalidades. Esto genera un círculo: hay más autos neutros disponibles y, al mismo tiempo, el comprador que quiere una entrega rápida termina eligiendo entre esos colores.

La tendencia, además, no es exclusivamente argentina. Los colores acromáticos dominan desde hace años las preferencias de los compradores de vehículos en buena parte del mundo. Los diseños modernos también contribuyeron a ese fenómeno: pinturas grises metalizadas, grafito, cemento o similares dejaron de ser opciones básicas y comenzaron a utilizarse para remarcar líneas, superficies y detalles de carrocerías cada vez más elaboradas.

Otro factor está relacionado con el costo y la reparación. Aunque depende de cada fabricante y tipo de pintura, elegir colores especiales puede representar un adicional sobre el precio del vehículo. Ante un mercado argentino en el que el valor de un 0 km es elevado, muchos compradores prefieren destinar ese dinero a una versión mejor equipada o directamente reducir el costo final.

Eso no significa que todos los grises sean iguales. Actualmente existe una enorme variedad, desde los tradicionales gris plata y gris oscuro hasta tonalidades grafito, titanio o cemento, algunas con terminaciones metalizadas o perladas. Así, las marcas pueden ofrecer cierta diferenciación sin abandonar la seguridad comercial de un color neutro.

La predominancia del gris en las calles argentinas es, entonces, el resultado de varios factores: gusto, practicidad, disponibilidad y reventa. Los colores llamativos siguen existiendo y pueden convertirse en una característica distintiva, pero cuando llega el momento de elegir un vehículo para utilizar todos los días y eventualmente venderlo, buena parte de los argentinos termina inclinándose por una opción más conservadora.