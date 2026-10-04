Cómo manejar un micro de larga distancia: las 5 claves que hay que saber sí o sí

Un micro puede superar ampliamente los 10 metros de largo, transportar decenas de pasajeros y recorrer cientos de kilómetros durante una jornada.

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Por eso, ponerse al volante requiere capacitación profesional y no puede aprenderse únicamente practicando con un automóvil convencional.

En Argentina, los vehículos destinados al transporte de más de 20 pasajeros corresponden a la categoría profesional D3 de la Licencia Nacional de Conducir.

1. Entender las dimensiones del vehículo

La primera gran diferencia aparece apenas el micro comienza a moverse.

Su longitud, altura y ancho obligan a calcular las maniobras con mucha mayor anticipación.

Al doblar, las ruedas traseras no siguen exactamente la misma trayectoria que las delanteras. Por eso el conductor debe tener en cuenta el radio de giro y los voladizos para evitar subir a una vereda, tocar otro vehículo o invadir un sector peligroso.

La normativa argentina incluye expresamente esta capacidad dentro de la formación para licencias profesionales.

2. Saber frenar con anticipación

Un micro necesita más espacio para detenerse que un automóvil, especialmente cuando transporta pasajeros y equipaje.

La conducción debe ser progresiva.

Mantener una distancia amplia, anticipar semáforos, curvas y congestiones permite evitar frenadas violentas.

Además del freno de servicio, los micros pueden disponer de sistemas auxiliares de reducción de velocidad que resultan particularmente importantes en descensos prolongados.

El objetivo es evitar sobrecargar y recalentar los frenos principales.

3. Utilizar constantemente los espejos

Los puntos ciegos de un micro son mucho mayores.

Por eso los espejos exteriores deben consultarse permanentemente, especialmente antes de cambiar de carril, doblar, detenerse o salir de una terminal.

Motos, bicicletas y automóviles pequeños pueden quedar ocultos durante determinados momentos.

La maniobra debe realizarse únicamente cuando el conductor tiene una lectura clara del entorno.

4. Manejar pensando en los pasajeros

Un micro no transporta solamente peso: lleva personas que pueden estar caminando dentro de la unidad, durmiendo o sin anticipar una maniobra.

Aceleraciones, cambios de dirección y frenadas deben hacerse suavemente.

También es fundamental detener el vehículo correctamente para permitir el ascenso y descenso seguro de pasajeros.

Antes de salir, el conductor profesional debe comprobar además aspectos básicos como dirección, frenos y estado general de la unidad.

5. El descanso es tan importante como la técnica

Una de las mayores diferencias con la conducción cotidiana son las horas acumuladas en ruta.

La fatiga reduce la concentración y aumenta el tiempo de reacción.

Por eso los servicios profesionales poseen regímenes de descansos y pausas. Si aparecen somnolencia, dificultad para mantener la atención o bostezos frecuentes, continuar manejando puede convertirse en un riesgo grave.

En definitiva, manejar un micro de larga distancia requiere combinar técnica, anticipación y responsabilidad.

No alcanza con acostumbrarse al tamaño. Hay que entender cómo frena, cómo gira, cuáles son sus puntos ciegos y cómo afectan las maniobras a quienes viajan a bordo.

Por eso la conducción de estos vehículos está reservada a profesionales capacitados: cuando se transportan decenas de pasajeros, cada maniobra tiene que realizarse con un margen de seguridad mucho mayor que en un automóvil particular.