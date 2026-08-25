Kangoo, Partner o Suran: cuál es la mejor opción y qué ofrece cada una

Durante años, la Renault Kangoo, Peugeot Partner y Volkswagen Suran fueron tres nombres habituales entre las familias argentinas que buscaban mucho espacio sin saltar a un vehículo demasiado grande. Aunque tienen conceptos diferentes, todavía pueden cruzarse al momento de buscar un auto nuevo o usado. ¿Cuál es la mejor? En términos generales, la Kangoo aparece como la alternativa más equilibrada para uso familiar, mientras que la Partner sobresale si la prioridad es el trabajo y la Suran conserva argumentos interesantes entre los usados.

La primera diferencia importante está en la actualidad de cada producto. La Renault Kangoo continúa comercializándose cero kilómetro en Argentina, mientras que la Volkswagen Suran dejó de fabricarse en 2019, después de más de una década de producción nacional. La Partner también sigue vigente, aunque la nueva generación que Peugeot ofrece actualmente está enfocada principalmente al segmento de los utilitarios.

La Kangoo Stepway utiliza un motor naftero 1.6 SCe de 1.598 cm³, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Entrega 156 Nm de torque y ofrece cinco plazas. Además, dispone de control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, ABS, cámara de retroceso y anclajes Isofix. Uno de sus puntos fuertes aparece atrás: cuenta con 800 litros de baúl, que pueden transformarse en hasta 3.000 litros al rebatir los asientos.

Por estas características, la Kangoo resulta especialmente práctica para una familia. Sus puertas laterales corredizas facilitan el acceso en estacionamientos ajustados, mientras que la carrocería alta permite transportar equipaje, bicicletas u objetos voluminosos con mayor comodidad. Su principal desventaja frente a un auto tradicional está en el comportamiento dinámico: la posición elevada y el formato de la carrocería priorizan claramente el espacio antes que una conducción deportiva.

La Peugeot Partner, en cambio, muestra su mejor cara cuando el objetivo es trabajar. La nueva Partner Van L2 utiliza el conocido 1.6 HDi turbodiésel de 92 CV y 230 Nm, con caja manual de cinco marchas. Puede transportar hasta 865 kilos y 3,9 metros cúbicos de carga, además de contar con tres plazas delanteras. También incorpora ESP, cámara de retroceso, sensores traseros, pantalla multimedia de 10 pulgadas y control de velocidad crucero.

La Volkswagen Suran juega otro partido. No es un utilitario sino un familiar derivado del Fox y, por eso, ofrece una posición de manejo y un comportamiento más cercanos a los de un auto convencional. Fue producida en Argentina desde 2006 y su fabricación terminó en 2019, después de más de 440.000 unidades. Su gran atractivo actual está en el mercado de usados: existen muchas unidades y puede resultar una alternativa interesante para quien busque espacio sin necesitar las dimensiones interiores de Kangoo o Partner.

Entonces, ¿cuál es la mejor? Para una familia y un uso mixto entre ciudad, ruta y vacaciones, la Kangoo se queda con el primer puesto por espacio, versatilidad, seguridad y por continuar vigente como cero kilómetro. Para trabajar y transportar mercadería, la Partner es superior gracias a su capacidad de carga y al torque del motor diésel. La Suran, por su parte, sigue siendo una buena elección si el presupuesto obliga a mirar usados y se busca un vehículo familiar más parecido a un auto que a un utilitario. Tres propuestas conocidas, pero con objetivos bastante diferentes.