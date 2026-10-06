Cómo ir de Argentina a Brasil en auto: todas las rutas

Durante cada verano miles de argentinos emprenden viajes en auto hacia Florianópolis, Bombinhas, Camboriú, Torres y otras ciudades de Brasil.

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No existe una única ruta. Estos son los principales corredores.

1. Paso de los Libres-Uruguaiana: la ruta clásica

Para salir desde Buenos Aires y buena parte del centro del país, es uno de los caminos más utilizados.

El recorrido argentino utiliza principalmente las rutas nacionales 12 y 14 hasta Paso de los Libres, en Corrientes.

Allí se cruza a Uruguaiana mediante el Puente Internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas. Ya en Brasil, la BR-290 atraviesa Rio Grande do Sul hasta la zona de Porto Alegre y permite conectar posteriormente con la BR-101, eje fundamental para subir hacia las playas de Santa Catarina. El paso admite autos particulares, ómnibus y cargas.

2. Santo Tomé-São Borja

La segunda gran alternativa también está en Corrientes.

Desde Santo Tomé se cruza por el Puente Internacional de la Integración hasta São Borja. El centro fronterizo funciona las 24 horas y admite vehículos particulares.

Desde allí, la BR-285 atraviesa el interior de Rio Grande do Sul y permite buscar conexiones hacia Santa Catarina y la costa.

Puede resultar especialmente conveniente según el lugar de origen y ayuda a evitar parte del tránsito habitual de Uruguaiana.

3. Bernardo de Irigoyen-Dionísio Cerqueira

Quienes llegan por el este de Misiones pueden continuar por la Ruta Nacional 14 hasta Bernardo de Irigoyen y cruzar directamente a Dionísio Cerqueira, en Santa Catarina.

Desde allí aparecen rutas como la BR-163, con conexiones posteriores hacia la BR-282 y el litoral catarinense. Es una alternativa interesante para llegar al oeste de Santa Catarina antes de cruzar el estado hacia Florianópolis.

4. Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu

Para quienes viajan por la Ruta Nacional 12, existe el cruce desde Puerto Iguazú hacia Foz do Iguaçu por el Puente Internacional Tancredo Neves.

Del lado brasileño, la BR-277 atraviesa el estado de Paraná hasta Curitiba. Desde allí se puede continuar hacia el sur por BR-376/BR-101 o hacia otros destinos brasileños.

5. Los otros cruces de Misiones

También existen pasos terrestres como Andresito-Capanema, San Antonio-Santo Antonio y Pepirí Guazú-São Miguel, útiles principalmente para destinos del oeste de Paraná y Santa Catarina.

A ellos se suman cruces mediante balsa donde pueden transportarse automóviles, como Alvear-Itaquí, San Javier-Porto Xavier, Alba Posse-Porto Mauá y El Soberbio-Porto Soberbo. Sus horarios son limitados y pueden depender de las condiciones del río, por lo que deben verificarse antes de viajar.

También es posible ingresar a Brasil atravesando previamente Uruguay, utilizando cruces como Rivera-Santana do Livramento o continuando hacia Chuy-Chuí.

Para cruzar con un vehículo argentino es necesario llevar DNI o pasaporte válido, licencia de conducir, documentación del automóvil y el seguro internacional Carta Verde. Si quien maneja no es titular, pueden exigirse además los documentos que acrediten la autorización de uso.

En definitiva, para las playas del sur la ruta por Uruguaiana sigue siendo la más tradicional, pero São Borja, Dionísio Cerqueira e Iguazú ofrecen alternativas que pueden resultar mejores según el punto de partida, el destino y el estado de las rutas.