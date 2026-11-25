Cuando se habla de automovilismo es habitual escuchar que un circuito tiene una “horquilla”. El término se refiere a una curva extremadamente cerrada, generalmente cercana a los 180 grados, en la que el auto prácticamente vuelve en dirección contraria a la que llevaba antes de ingresar.

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Su nombre proviene justamente de su forma: vista desde arriba se parece a una horquilla para el pelo, con dos líneas prácticamente paralelas unidas mediante una curva muy cerrada. En las categorías como la Fórmula 1, una horquilla suele ser uno de los puntos más lentos de toda la vuelta. La propia Fórmula 1 la define como una curva muy cerrada que obliga al piloto a realizar una frenada intensa antes de cambiar bruscamente de dirección.

Para qué sirve una horquilla

Una horquilla cumple varias funciones dentro del diseño de un circuito.

La primera es reducir drásticamente la velocidad. Un auto puede llegar al sector anterior a más de 250 o incluso 300 km/h y verse obligado a frenar hasta velocidades muy bajas para poder doblar.

Esto genera una gran zona de frenado y, por lo tanto, puede crear oportunidades de sobrepaso.

Un piloto que consigue frenar más tarde que el auto que tiene adelante puede colocarse por el interior y ganar la posición antes de llegar al vértice de la curva.

Por eso muchas horquillas se encuentran al final de una recta.

Sin embargo, no todas fueron diseñadas específicamente para producir adelantamientos. Algunas existen simplemente por la geografía del lugar, las limitaciones de espacio o porque forman parte de calles públicas utilizadas por un circuito urbano.

Cómo se toma una horquilla

El piloto normalmente llega a alta velocidad y realiza una frenada muy fuerte en línea recta.

Después debe reducir varias marchas, comenzar a girar y buscar el vértice o apex, que es el punto más interior de la curva.

En una horquilla suele utilizarse un apex relativamente tardío. El objetivo es sacrificar algo de velocidad en la entrada para poder enderezar antes el auto y acelerar con mayor fuerza a la salida. McLaren explica que este tipo de curva requiere justamente priorizar una salida limpia para conseguir una mejor aceleración hacia la siguiente recta.

Por eso no necesariamente gana tiempo quien entra más rápido.

Si el piloto se pasa de velocidad, puede abrirse demasiado, bloquear los neumáticos o perder completamente la trayectoria correcta.

Exige mucho a los frenos y a la tracción

La horquilla pone a prueba dos partes completamente diferentes del auto.

Primero están los frenos, que deben soportar una desaceleración muy fuerte.

Después aparece la tracción. Una vez que el auto gira y comienza a enderezarse, el piloto intenta aplicar toda la potencia posible sin que las ruedas patinen.

En autos muy potentes, acelerar demasiado pronto puede provocar sobreviraje y hacer que la parte trasera pierda adherencia.

Por eso una horquilla permite observar muy claramente qué autos frenan mejor y cuáles consiguen colocar mejor la potencia sobre el asfalto.

La famosa horquilla de Mónaco

Uno de los ejemplos más conocidos del mundo es la Fairmont Hairpin del Circuito de Mónaco.

Es la curva 6 y está considerada la curva más lenta del calendario de la Fórmula 1. Los monoplazas deben realizar un giro extremadamente cerrado en medio de las calles de Montecarlo.

Incluso los autos utilizan un ángulo de dirección excepcionalmente grande para poder completar el giro.

Otro ejemplo famoso es La Source, la primera curva del Circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Tiene forma de U y es el punto más lento del trazado.

Una curva lenta que puede decidir una carrera

Aunque visualmente parezca mucho más sencilla que una curva tomada a 250 km/h, una horquilla puede resultar decisiva.

Una mala frenada puede terminar en un bloqueo o un contacto. Una entrada demasiado rápida puede arruinar la salida. Y una buena maniobra puede permitir un sobrepaso.

En términos simples, una horquilla es una curva muy cerrada —habitualmente cercana a los 180 grados— diseñada o condicionada para cambiar fuertemente la dirección del circuito y reducir la velocidad de los autos.

Por eso es también uno de los lugares donde mejor se combinan tres habilidades fundamentales del automovilismo: frenar tarde, colocar correctamente el auto y acelerar lo antes posible.