Qué es el guardabarros del auto y para qué sirve

El guardabarros es una de las piezas más visibles de la carrocería de un auto, aunque muchas veces se desconoce cuál es su función exacta. Está ubicado alrededor de las ruedas y cumple un papel importante tanto en la protección del vehículo como en la seguridad de quienes circulan alrededor.

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En los autos modernos, los guardabarros delanteros suelen formar parte de la carrocería exterior y se ubican entre el paragolpes, el capot y las puertas. En la parte trasera, dependiendo del diseño del vehículo, pueden estar integrados directamente a la estructura lateral de la carrocería.

Su nombre explica buena parte de su función: evitar que el barro y otros elementos levantados por las ruedas sean proyectados directamente hacia el vehículo o hacia otros usuarios de la calle.

Protege de piedras, agua y suciedad

Cuando una rueda gira, especialmente a velocidad de ruta, puede levantar agua, barro, arena, pequeñas piedras y distintos residuos presentes sobre el pavimento.

Sin una estructura que rodee parcialmente al neumático, esos elementos serían expulsados con mayor facilidad hacia los costados o hacia atrás.

El guardabarros ayuda a contener esa proyección.

Esto protege la pintura, las puertas, los bajos del vehículo y también reduce la cantidad de agua o suciedad que puede alcanzar a otros autos, motociclistas, ciclistas o peatones.

No es solamente una pieza estética

Aunque forma parte importante del diseño exterior, su función no es solamente decorativa.

El guardabarros también contribuye a cubrir y proteger componentes ubicados alrededor de la rueda.

En el interior del paso de rueda suele encontrarse además otra pieza conocida como pasarruedas, guardaplast o revestimiento interior del guardabarros.

Generalmente está fabricada en plástico y funciona como una segunda barrera.

Su objetivo es evitar que agua, barro y piedras lleguen directamente a componentes como cableados, depósitos, partes de la suspensión o zonas internas de la carrocería.

Por eso, guardabarros y pasarruedas no son exactamente lo mismo.

¿Qué pasa si está roto?

Un golpe contra otro auto, una columna o un objeto puede deformar fácilmente un guardabarros.

Si el daño es únicamente estético, el vehículo puede seguir funcionando normalmente.

Sin embargo, cuando la pieza queda doblada hacia adentro puede comenzar a rozar el neumático.

Eso sí representa un problema de seguridad, porque el contacto permanente entre chapa o plástico y la cubierta puede terminar dañando el neumático.

También puede ocurrir que un pasarruedas roto quede parcialmente suelto y empiece a tocar la rueda mientras el auto circula.

En cualquiera de esos casos conviene repararlo rápidamente.

¿Se puede cambiar?

En muchos autos, especialmente adelante, el guardabarros es una pieza desmontable y puede reemplazarse sin cambiar toda la carrocería lateral.

Normalmente se retiran tornillos y fijaciones, se instala la pieza nueva y después se realiza el trabajo de pintura para igualarla con el resto del vehículo.

En la parte trasera el trabajo puede ser más complejo, porque el guardabarros suele formar parte del panel estructural de la carrocería y puede requerir tareas de chapa.

Por eso, aunque muchas veces se lo considere solamente una pieza estética, el guardabarros cumple una función concreta de protección: rodea la rueda, reduce la proyección de agua, piedras y suciedad y evita que esos elementos alcancen directamente a otras partes del vehículo o a quienes circulan alrededor.