Por qué el GP de Estados Unidos es clave para Franco Colapinto

El Gran Premio de Estados Unidos aparece en un momento especialmente importante para Franco Colapinto. Después de tres fines de semana consecutivos complicados en Azerbaiyán, Malasia y Singapur, el argentino tendrá en Austin la oportunidad de recuperar competitividad y empezar nuevamente a sumar puntos para Alpine.

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El propio piloto fue contundente después de abandonar en Singapur: calificó aquella seguidilla como “el peor triplete” de su carrera y aseguró que necesitaba hacer un “reset” antes de afrontar la gira americana.

Ahora llega justamente una de sus carreras favoritas.

Tres carreras sin poder sumar

La mala racha comenzó en Bakú.

Colapinto se encontraba décimo y tenía posibilidades concretas de sumar cuando, después de un relanzamiento del Safety Car, bloqueó los neumáticos en la primera curva y chocó con su compañero Pierre Gasly. En el incidente también quedó involucrado Lando Norris.

El argentino abandonó y posteriormente recibió una penalización de cinco posiciones para la siguiente carrera.

En Malasia, el panorama tampoco mejoró.

A esa sanción se agregó una penalización adicional por cambios en componentes de la unidad de potencia del Alpine A526, lo que condicionó fuertemente su posición de largada.

En una carrera marcada por condiciones cambiantes y decisiones estratégicas complejas, Colapinto terminó 13° y nuevamente se quedó sin puntos.

Finalmente llegó Singapur.

Allí el argentino abandonó en la vuelta 31 después de sufrir un problema en la transmisión. También había tenido problemas mecánicos durante la carrera Sprint.

El resultado fue contundente: tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos, con dos abandonos en las carreras principales.

Austin trae buenos recuerdos

Por eso, el Circuit of The Americas puede convertirse en un punto de inflexión.

Colapinto ya sabe lo que significa puntuar allí.

En 2024, durante apenas su cuarta participación en la Fórmula 1, largó 15° con Williams y terminó décimo, consiguiendo un punto.

Además, protagonizó un adelantamiento sobre Fernando Alonso que posteriormente fue elegido como la mejor maniobra de sobrepaso de aquella temporada.

El propio Alpine destacó ese antecedente antes del Gran Premio de este año.

Un circuito donde se puede atacar

El trazado de Austin tiene 5,513 kilómetros y 20 curvas.

Combina sectores rápidos, cambios de dirección, curvas lentas y una larga recta antes de la curva 12, uno de los principales lugares de adelantamiento.

También tiene la característica subida hacia la primera curva, con un desnivel superior a los 30 metros desde la recta principal.

Para Colapinto, representa además el comienzo de su parte favorita del calendario.

Después de Estados Unidos llegarán México y Brasil, tres carreras donde espera recibir un fuerte acompañamiento del público latinoamericano.

Alpine también necesita reaccionar

El resultado no será importante únicamente para el argentino.

Alpine atraviesa una pelea directa con Racing Bulls por el quinto puesto de la Copa de Constructores y perdió terreno precisamente durante las últimas tres carreras.

Por eso necesita volver a colocar a sus autos dentro del Top 10.

Antes de viajar a Texas, Colapinto regresó a la fábrica de Enstone para trabajar junto a sus ingenieros.

El argentino aseguró que está motivado para conseguir “otro fin de semana fuerte en Austin”.

El desafío será transformar esa expectativa en puntos.

Después de Bakú, Malasia y Singapur, el GP de Estados Unidos no representa solamente otra carrera para Colapinto: es la primera oportunidad para dejar atrás su peor racha de 2026 y comenzar con otra dinámica las últimas seis fechas del campeonato.