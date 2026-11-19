El cambio de Franco Colapinto de Williams a Alpine a comienzos de 2025 tuvo una explicación principalmente deportiva y contractual: el piloto argentino había demostrado que podía competir en la Fórmula 1, pero su equipo no tenía un asiento disponible para él.

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Colapinto había debutado con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant para disputar las últimas nueve carreras de aquella temporada junto a Alex Albon. En apenas su segunda participación terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y posteriormente volvió a sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo, existía un problema que no dependía de su rendimiento: Williams ya había definido su formación para 2025.

Williams ya tenía ocupados sus dos autos

Antes incluso del debut de Colapinto, la escudería británica había contratado a Carlos Sainz para acompañar a Alex Albon desde la temporada 2025.

Albon tenía firmado un acuerdo multianual y Sainz, que llegaba desde Ferrari, también había acordado un contrato por varias temporadas. Por lo tanto, no había una tercera butaca disponible para el argentino.

Eso significa que Colapinto no salió de Williams porque el equipo simplemente decidiera descartarlo.

De hecho, el jefe de la escudería, James Vowles, explicó posteriormente que quería encontrarle una alternativa que le permitiera volver a competir cuanto antes. Según el dirigente, con Albon y Sainz asegurados, Williams no podía ofrecerle una oportunidad de carrera en 2025 ni probablemente en 2026.

Si permanecía allí, el argentino debía regresar a un puesto de reserva.

Apareció la oportunidad de Alpine

El 9 de enero de 2025 llegó el anuncio.

Williams Racing confirmó que había alcanzado un acuerdo con Alpine para que el equipo con sede en Enstone asegurara los servicios de Colapinto mediante un acuerdo multianual.

Su primera función sería la de piloto de pruebas y reserva durante la temporada 2025.

El movimiento tenía sentido para ambas partes.

Williams podía darle a su joven piloto una posibilidad de acercarse nuevamente a una butaca titular, mientras que Alpine incorporaba a un corredor que ya tenía experiencia reciente en Fórmula 1 y había demostrado velocidad en sus nueve Grandes Premios.

Vowles describió posteriormente la operación como una situación similar a una cesión y explicó que su objetivo era que Colapinto tuviera posibilidades reales de correr.

Jack Doohan abrió la puerta

Cuando comenzó el campeonato 2025, los titulares de Alpine eran Pierre Gasly y Jack Doohan.

Por eso, inicialmente Colapinto tuvo que esperar.

Pero las primeras carreras de Doohan fueron complicadas. El australiano tuvo dificultades para acercarse al rendimiento de Gasly y protagonizó distintos incidentes durante el comienzo de la temporada.

Después de seis Grandes Premios, Alpine decidió modificar su formación.

El 7 de mayo confirmó que Colapinto reemplazaría a Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, disputado en Imola. Inicialmente, la decisión fue anunciada como una evaluación durante cinco carreras.

El argentino pasó así de no tener un lugar disponible en Williams a volver a ser titular en la Fórmula 1 apenas unos meses después.

¿Los accidentes de 2024 influyeron en su salida?

Durante el tramo final de 2024, Colapinto sufrió accidentes importantes con el Williams FW46, especialmente en Brasil y Las Vegas.

Estos golpes tuvieron un costo considerable para el equipo y frenaron parte del impacto inicial que había generado su llegada. Sin embargo, no fueron la razón principal por la que perdió el asiento para 2025.

La formación Albon-Sainz ya estaba acordada antes de que Colapinto disputara su primera carrera de Fórmula 1.

Por eso, el recorrido se entiende mejor de esta manera: Williams le dio a Colapinto su oportunidad de debutar, pero ya no tenía un auto disponible para ofrecerle; Alpine vio una oportunidad, lo incorporó como reserva y, cuando decidió reemplazar a Doohan, le entregó nuevamente una butaca titular.

El movimiento que inicialmente parecía sacar a Colapinto de la parrilla terminó siendo justamente el camino que le permitió regresar a ella durante la misma temporada 2025.