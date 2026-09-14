Por qué Franco Colapinto correrá un sábado la próxima carrera de la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tendrá una particularidad que romperá con uno de los esquemas más tradicionales de la categoría: la carrera se disputará un sábado. El argentino afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo 26 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.

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La modificación no tiene relación con una carrera Sprint ni con cuestiones deportivas. El motivo está vinculado al calendario conmemorativo de Azerbaiyán, ya que el 27 de septiembre es el Día de la Conmemoración, una jornada de duelo nacional destinada a recordar a los militares azerbaiyanos fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

Por este motivo, la organización trasladó toda la programación habitual del Gran Premio un día hacia adelante. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre, cuando se disputarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El viernes 25 será el turno del tercer entrenamiento y posteriormente de la clasificación que determinará la parrilla de salida. Finalmente, el sábado 26 de septiembre se realizará la carrera principal.

De esta manera, la Fórmula 1 evitará desarrollar actividad deportiva durante el domingo 27, respetando una fecha de fuerte significado histórico y social para Azerbaiyán. Para los fanáticos argentinos también implicará modificar la rutina habitual para seguir a Colapinto. La carrera comenzará a las 8 de la mañana de Argentina del sábado 26 de septiembre, mientras que en Bakú serán las 15.

La competencia tendrá una extensión prevista de 51 vueltas sobre el Baku City Circuit, uno de los trazados urbanos más particulares del calendario. Cada giro tiene 6,003 kilómetros y la distancia total de carrera alcanza aproximadamente los 306 kilómetros. Bakú, además, ocupa un lugar especial dentro de la trayectoria de Franco Colapinto en la máxima categoría. Allí consiguió en 2024 sus primeros puntos en la Fórmula 1, cuando todavía competía para Williams. En 2026 llegará nuevamente al circuito azerbaiyano como piloto de Alpine.

El trazado combina largas rectas con sectores extremadamente angostos, especialmente en la zona histórica de la ciudad. La enorme recta principal también permite alcanzar velocidades muy elevadas y suele generar oportunidades de sobrepaso, rebufos y estrategias diferentes. La carrera será además la siguiente parada del campeonato después del Gran Premio de España disputado en Madrid, donde Colapinto terminó séptimo y volvió a sumar puntos para Alpine.

Así, los seguidores argentinos deberán marcar una fecha poco habitual en el calendario: sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana. No habrá que esperar al domingo para ver nuevamente a Colapinto en acción, porque una conmemoración nacional en Azerbaiyán obligará a la Fórmula 1 a adelantar por 24 horas todo su tradicional cronograma de competencia.