Más de 55 mil dólares: así es el nuevo Mustang Dark Horse que presentó Ford

Ford acaba de sorprender al mercado con el lanzamiento del Mustang Dark Horse, un vehículo que se presenta como la evolución más audaz de la icónica línea deportiva de la firma. El nuevo modelo busca equilibrar herencia e innovación, con un enfoque puesto en la mecánica, la estética y un valor competitivo para el segmento.

Mecánica: potencia y tecnología

El Mustang Dark Horse está equipado con un motor V8 atmosférico de 5.0 litros que entrega 480 caballos de fuerza y un torque máximo de 570 Nm, lo que garantiza aceleraciones explosivas y una respuesta inmediata al pisar el acelerador. La marca también ofrecerá una variante híbrida, combinando un motor turboalimentado de cuatro cilindros con un sistema eléctrico que eleva la potencia conjunta a 370 CV, ideal para quienes buscan eficiencia sin renunciar al espíritu Mustang.

La transmisión automática de 10 velocidades fue calibrada especialmente para mejorar la entrega de torque en bajas revoluciones, mientras que la opción manual de seis marchas mantiene vivo el ADN purista de la marca. La tracción trasera, acompañada por un diferencial de deslizamiento limitado, asegura estabilidad y control en curvas exigentes. Además, Ford incorporó el sistema de suspensión MagneRide, capaz de adaptarse en milisegundos a las condiciones de la carretera, aportando confort en el uso urbano y firmeza en conducción deportiva.

Diseño: tradición con líneas modernas

El Mustang Dark Horse combina rasgos clásicos con una estética vanguardista. El capó alargado, las tomas de aire más agresivas y los faros LED estilizados refuerzan su carácter intimidante. La parrilla frontal, con el emblema del caballo salvaje en relieve, rinde homenaje a la tradición, mientras que los faldones laterales y el difusor trasero con doble salida de escape refuerzan su perfil musculoso.

En el interior, el habitáculo ofrece una mezcla de lujo y deportividad. Se destacan los asientos deportivos en cuero microperforado, el volante achatado con controles multifunción y un panel de instrumentos digital de 12,4 pulgadas configurable al gusto del conductor. El sistema multimedia SYNC 4, con pantalla táctil de 13,2 pulgadas, incluye conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de actualizaciones remotas OTA (Over The Air).

Precio y posicionamiento

Ford anunció que el Mustang Dark Horse llegará inicialmente a los concesionarios de Estados Unidos y Latinoamérica en versiones base y Premium. El precio de entrada se ubicará en torno a los 55.000 dólares, mientras que la variante híbrida rondará los 58.000 dólares. Las versiones tope de gama, con preparación más deportiva y acabados exclusivos, podrían alcanzar los 70.000 dólares.

Este posicionamiento lo ubica por debajo de algunos competidores europeos, ofreciendo un balance entre prestaciones de alto nivel y un precio relativamente accesible para quienes buscan un muscle car moderno.

Una apuesta al futuro

Con el Mustang Dark Horse, Ford reafirma su intención de mantener vivo el legado deportivo de la marca mientras se adapta a las nuevas exigencias del mercado, combinando potencia tradicional con eficiencia híbrida y tecnología de última generación. Este modelo no solo busca seducir a los puristas del motor V8, sino también atraer a una nueva generación de conductores que valoran la innovación y el diseño sin perder de vista la pasión por la conducción.

El rugido del caballo salvaje vuelve a resonar en las calles, y Ford apuesta fuerte a que este Mustang sea un nuevo símbolo de libertad sobre ruedas.