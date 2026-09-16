Por qué la Ford Ranger es una de las mejores camionetas para el campo

La Ford Ranger es una de las camionetas más elegidas del mercado argentino y cuenta con características que la convierten en una herramienta especialmente preparada para las exigencias del campo. Fabricada por Ford en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, combina capacidad de trabajo, aptitudes todoterreno, potencia y niveles de confort cada vez más cercanos a los de un SUV.

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Uno de sus principales atributos está debajo del capot. La gama ofrece diferentes alternativas mecánicas, entre las que sobresale el motor V6 3.0 turbodiésel, capaz de entregar aproximadamente 250 CV y 600 Nm de torque. Esta elevada cifra de torque resulta particularmente importante para circular cargado, remolcar o superar terrenos complicados.

También existen opciones con motores turbodiésel de cuatro cilindros, pensadas para quienes priorizan el equilibrio entre prestaciones, consumo y capacidad de trabajo.

Otro elemento fundamental para utilizar una Ranger en el campo es su sistema de tracción. Las versiones 4x4 permiten afrontar caminos de tierra, barro, arena y superficies de baja adherencia con mayor seguridad. Dependiendo de la configuración, el conductor puede seleccionar distintos modos de funcionamiento para adaptar la respuesta de la camioneta a las condiciones del terreno.

A esto se suma un despeje generoso respecto del suelo y una arquitectura desarrollada para soportar un uso exigente. Son características importantes cuando hay que abandonar el asfalto para recorrer caminos rurales deteriorados, huellas o sectores donde las irregularidades podrían representar un problema para un vehículo convencional.

La capacidad de carga constituye el tercer gran argumento. La Ford Ranger fue diseñada como una herramienta de trabajo y, según la versión, puede transportar alrededor de una tonelada en su caja. Esto permite trasladar herramientas, insumos, alimento para animales y distintos elementos utilizados diariamente en una explotación agropecuaria.

Además, determinadas configuraciones ofrecen una capacidad de remolque de hasta 3.500 kilos, una cifra especialmente útil para quienes necesitan transportar trailers, maquinaria o diferentes tipos de equipamiento.

El cuarto punto es la tecnología. Las generaciones actuales de la Ranger incorporaron pantallas de gran tamaño, conectividad y diferentes sistemas electrónicos de asistencia al conductor. En las versiones más equipadas pueden encontrarse tecnologías como control de velocidad crucero adaptativo, alerta de tránsito y sistemas destinados a reducir el riesgo de accidentes.

Finalmente aparece el confort. Una camioneta de campo puede recorrer cientos de kilómetros durante una jornada y no todo pasa por la fuerza. La insonorización, la posición de manejo, el espacio interior y el equipamiento resultan fundamentales para reducir el cansancio.

Por estas razones, la Ford Ranger consigue combinar dos mundos: conserva las capacidades necesarias para funcionar como una auténtica herramienta rural, pero al mismo tiempo ofrece potencia, seguridad, tecnología y comodidad para utilizarla todos los días. Esa versatilidad explica por qué continúa siendo una de las pick-ups más interesantes para quienes necesitan una camioneta preparada para trabajar en el campo.