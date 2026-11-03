Cómo es el Ford Mondeo, un auto que marcó una época en Argentina

El Ford Mondeo fue durante años uno de los modelos más sofisticados de la marca del Óvalo en Argentina. Grande, cómodo, potente y con un equipamiento que normalmente aparecía antes que en vehículos más económicos, se convirtió en una referencia entre los sedanes del segmento mediano-grande.

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Su historia comenzó en Europa en 1993, cuando Ford presentó un proyecto pensado para comercializarse en distintos mercados. A Argentina llegó a mediados de los años 90 y rápidamente ocupó un lugar por encima de modelos como el Escort dentro de la gama. Durante sus primeras etapas se ofrecieron variantes sedán, cinco puertas e incluso familiares, con motores nafteros y diésel.

Un auto pensado para viajar

Una de las características que identificó al Mondeo durante prácticamente toda su historia fue su comportamiento en ruta. Tenía una carrocería amplia, buena distancia entre ejes y suspensiones orientadas a combinar estabilidad con confort.

A eso se sumaba un habitáculo pensado para cinco pasajeros y un baúl de grandes dimensiones. Por esas características se convirtió en un vehículo especialmente apreciado para viajes largos. También se destacó históricamente por incorporar elementos de seguridad y confort que no siempre eran habituales en autos generalistas de su época.

Desde motores 2.0 hasta un V6

La gama mecánica cambió considerablemente con el paso de los años. En las primeras generaciones llegaron motores de cuatro cilindros, principalmente 1.8 y 2.0 litros, además de alternativas turbodiésel. Pero una de las versiones más recordadas fue el Mondeo ST220.

Este modelo utilizaba un V6 de 3.0 litros, con aproximadamente 226 CV, y representaba la alternativa deportiva de la familia. Además de mayor potencia, incorporaba cambios en suspensiones, frenos, estética y equipamiento. Actualmente, el ST220 es una de las variantes del Mondeo más buscadas por aficionados y coleccionistas.

El salto al turbo

Con las generaciones posteriores, el modelo fue ganando tamaño y tecnología. Una de las configuraciones que tuvo mayor protagonismo durante la década pasada fue el 2.0 EcoBoost.

Este motor turbo llegó a ofrecer 240 CV, asociado a una transmisión automática, llevando al Mondeo a prestaciones considerablemente superiores a las de un sedán familiar convencional.

En esa etapa también se destacaban versiones como Titanium, con altos niveles de equipamiento.

El último Mondeo fue híbrido

La última etapa en Argentina estuvo marcada por la electrificación. Ford comercializó las versiones Mondeo Hybrid Titanium y Vignale, importadas desde España.

Utilizaban un motor naftero 2.0 de ciclo Atkinson combinado con un propulsor eléctrico. El sistema entregaba alrededor de 187/188 CV y funcionaba con una transmisión automática eCVT.

Fue una transformación importante para un modelo que había comenzado décadas antes con motores convencionales y versiones V6 deportivas. En 2021 dejó de ofrecerse localmente el Mondeo exclusivamente naftero y las variantes híbridas quedaron como sus últimas representantes.

Por qué marcó una época

El avance de los SUV terminó reduciendo drásticamente el mercado de los sedanes grandes. Modelos como el Mondeo, Volkswagen Passat o Renault Laguna fueron perdiendo espacio frente a vehículos más altos y con estética todoterreno.

Pero durante buena parte de los años 90, 2000 y 2010, el Ford Mondeo representó algo muy concreto en Argentina: un auto grande para viajar, con buenas prestaciones, alto nivel de confort y tecnología por encima de los modelos más populares de la marca.

Por eso, aunque nunca tuvo el volumen de ventas de un Fiesta, un Focus o una Ranger, dejó una identidad propia y terminó convirtiéndose en uno de los sedanes más recordados de la historia moderna de Ford en el país.