Por qué el embrague es clave en el auto y para qué sirve

Cada vez que un conductor pisa el pedal izquierdo en un auto manual está accionando uno de los sistemas más importantes del vehículo: el embrague.

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Su tarea puede resumirse de una manera sencilla. El motor está girando constantemente mientras está encendido, pero las ruedas no siempre necesitan hacerlo. El embrague permite separar momentáneamente ambos sistemas.

Cuando el pedal está suelto, la fuerza del motor se transmite hacia la caja de cambios y posteriormente a las ruedas.

Cuando se pisa el embrague, esa conexión se interrumpe de manera temporal.

Eso es lo que permite seleccionar otra marcha sin forzar los engranajes de la transmisión.

¿Por qué es tan importante para arrancar?

Uno de los momentos donde más se nota su función es al iniciar la marcha.

Con el auto detenido, el conductor coloca primera, comienza a liberar progresivamente el embrague y agrega acelerador.

Existe un momento conocido como punto de fricción, donde el embrague empieza a conectar gradualmente el motor con la transmisión.

Si se libera demasiado rápido, el motor puede apagarse. Si se hace correctamente, el vehículo comienza a moverse de manera progresiva.

Por eso dominar el embrague suele ser uno de los principales desafíos para quienes están aprendiendo a manejar.

También es fundamental para cambiar de marcha

Cada cambio de velocidad requiere modificar la relación utilizada por la transmisión.

Pisar el embrague permite quitar carga sobre la caja para pasar de primera a segunda, de segunda a tercera y así sucesivamente.

El mismo principio se aplica cuando se reducen marchas.

Una utilización correcta ayuda a que los cambios sean suaves y evita esfuerzos innecesarios sobre distintos componentes mecánicos.

¿De qué partes está compuesto?

En los sistemas convencionales aparecen elementos como el disco de embrague, el plato de presión y el rulemán o cojinete de empuje.

El disco trabaja entre el motor y la transmisión y está sometido a fricción cada vez que se conecta o desconecta.

Por eso se trata de una pieza de desgaste.

No existe una duración exacta para todos los embragues. Puede superar ampliamente los 100.000 kilómetros en determinadas condiciones o durar mucho menos si el vehículo circula permanentemente en tránsito intenso o es utilizado incorrectamente.

Los errores que más lo desgastan

Uno de los hábitos más perjudiciales es conducir apoyando permanentemente el pie sobre el pedal.

Aunque la presión sea pequeña, puede provocar un accionamiento parcial y acelerar el desgaste.

También conviene evitar mantener el vehículo detenido en una pendiente utilizando solamente el embrague. Para eso deben utilizarse los frenos o el freno de estacionamiento.

Otra práctica perjudicial es acelerar demasiado mientras se libera lentamente el pedal durante un período prolongado.

Entre las señales de desgaste aparecen dificultades para transmitir la fuerza del motor, olor a material quemado, vibraciones al arrancar o un régimen de motor que aumenta sin que el auto acelere proporcionalmente.

El embrague, en definitiva, es el intermediario que permite que motor y transmisión trabajen juntos de manera controlada.

Sin él, arrancar suavemente y cambiar de marcha en un vehículo manual sería prácticamente imposible. Por eso aprender a utilizarlo correctamente no solamente mejora la conducción: también puede extender considerablemente la vida útil de uno de los componentes más importantes y costosos de la transmisión.