El Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC) volverá oficialmente a Argentina en 2028 y tendrá nuevamente como escenario a la provincia de Córdoba, después de nueve años de ausencia. El acuerdo fue anunciado el 12 de noviembre de 2026 y contempla además una competencia candidata durante el primer trimestre de 2027, que servirá como ensayo antes del regreso definitivo al calendario mundial.

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A diferencia de una carrera de circuito, el Rally de Argentina no se disputa dentro de un único autódromo. Los pilotos recorren diferentes pruebas especiales cerradas al tránsito, distribuidas por los caminos serranos de la provincia.

Y hay una aclaración importante: el recorrido completo de 2028 todavía no fue publicado oficialmente. El WRC confirmó que se está trabajando en el itinerario y mencionó específicamente la posibilidad de recuperar El Cóndor, mientras que el Gobierno de Córdoba anunció el regreso del histórico tramo El Cóndor-Copina.

El Cóndor-Copina, el tramo emblemático para el Rally Mundial en Córdoba en 2028

Si existe un camino asociado mundialmente con el rally cordobés es El Cóndor-Copina, en las Sierras Grandes.

El recorrido atraviesa la antigua ruta de las Altas Cumbres, con caminos de tierra y piedra, enormes formaciones rocosas, precipicios, curvas de montaña y los históricos puentes colgantes.

Como referencia, el circuito turístico actual entre Copina y El Cóndor tiene unos 15,45 kilómetros, parte de aproximadamente 1.463 metros sobre el nivel del mar y llega a superar los 2.150 metros de altura.

En distintas ediciones deportivas, la prueba especial tuvo aproximadamente 16,4 kilómetros, aunque esto no significa que esa vaya a ser exactamente la distancia utilizada en 2028, ya que el trazado todavía debe ser definido.

Piedra, ripio y caminos muy angostos

Una de las características que históricamente diferenciaron al Rally de Argentina de otras fechas del WRC es la variedad del terreno.

En las zonas altas de Traslasierra, los pilotos encuentran caminos estrechos, duros y pedregosos. Las piedras pueden quedar sueltas después del paso de los primeros autos y las huellas se hacen progresivamente más profundas.

En los valles, en cambio, aparecen sectores más veloces, tierra más blanda, arena y cruces de agua.

Una guía técnica de Hyundai Motorsport para la edición 2019 describía precisamente esa combinación: caminos rápidos y arenosos en el Valle de Calamuchita y sectores estrechos, rocosos y de gran altura en las montañas de Traslasierra.

Los puentes colgantes

Otro elemento que hace único al recorrido cordobés son los antiguos puentes colgantes de las Altas Cumbres.

Los autos atraviesan sectores construidos hace décadas sobre profundas quebradas, donde prácticamente no existe margen para cometer errores.

El Automóvil Club Argentino (ACA) describía en la edición de 2019 cómo el recorrido llegaba hasta tres famosos puentes de hierro y se volvía progresivamente más áspero, con grandes rocas en los últimos kilómetros.

Es una de las imágenes históricas del Rally de Argentina y uno de los motivos por los que El Cóndor-Copina adquirió fama internacional.

Qué otros tramos podrían regresar

Además de El Cóndor-Copina, existen varios caminos históricos que podrían formar parte de la futura competencia, aunque todavía no están confirmados para 2028.

Entre ellos aparecen Mina Clavero-Giulio Cesare, uno de los sectores más técnicos y angostos de Traslasierra; Amboy-Yacanto, en el Valle de Calamuchita; Santa Rosa-San Agustín y Matadero-Ambul.

Mina Clavero-Giulio Cesare, por ejemplo, se caracteriza históricamente por un camino serpenteante, pronunciadas subidas, piso firme y numerosas piedras. Es prácticamente lo contrario de algunos sectores más rápidos de Calamuchita.

Esa combinación obliga a los equipos a preparar autos capaces de soportar impactos, saltos, cambios de adherencia y largas jornadas sobre caminos muy diferentes.

El nuevo centro del WRC en Córdoba

El regreso también tendrá un cambio importante fuera de los tramos.

Los planes para 2028 contemplan instalar una WRC Arena dentro del complejo deportivo que rodea al Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

El proyecto busca reunir allí el parque de asistencia de los equipos y diferentes actividades destinadas al público, convirtiendo el lugar en el centro operativo de la competencia.

En ediciones anteriores, Villa Carlos Paz había cumplido durante muchos años el papel de base principal del rally.

Primero habrá una prueba en 2027

Antes del regreso mundialista habrá un examen.

Durante el primer trimestre de 2027 se organizará en Córdoba un Candidate Rally, integrado al Campeonato FIA CODASUR de Rally. Funcionarios de la FIA evaluarán seguridad, infraestructura, funcionamiento deportivo, asistencia médica y organización general.

Si el proceso avanza según lo previsto, en 2028 los autos del WRC volverán a uno de sus escenarios históricos.

No habrá un único “circuito”: el desafío será nuevamente atravesar las sierras de Córdoba, con caminos de ripio, piedras, grandes desniveles, curvas angostas y sectores a más de 2.000 metros de altura. Y entre todos ellos, El Cóndor-Copina vuelve a aparecer como la gran postal del regreso del Rally Mundial a Argentina.

El Rally Mundial vuelve a Córdoba (foto: Agencia Ronda).

El comunicado del gobierno de Córdoba

Histórico: El Rally Mundial vuelve a Córdoba después de nueve años

La capital de la provincia ratifica su lugar como sede de grandes eventos internacionales del mundo del automovilismo.

Córdoba tiene una larga tradición como huésped de grandes eventos deportivos. Esa tradición se renueva con una gran noticia; la provincia volverá a ser sede del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC) en 2028, después de nueve años de ausencia.

Este evento comenzará a tomar forma en 2027 con la realización del Candidate Event Rally de Córdoba, la instancia preparatoria para la competencia internacional. En el primer trimestre del próximo año, Córdoba organizará esta carrera que permitirá evaluar las condiciones para el regreso al calendario mundial.

Según informó el WRC en un comunicado, representantes de la FIA evaluarán la prueba y analizarán aspectos relacionados con la organización deportiva, la infraestructura y las condiciones de seguridad. Luego de esa evaluación, Córdoba será oficialmente la sede del Campeonato Mundial.

"Argentina tiene una larga y rica historia en el Campeonato Mundial de Rally y estamos encantados de trabajar con Córdoba para traer de vuelta este evento icónico", afirmó Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, en el comunicado. El ejecutivo resaltó la experiencia de la provincia en la organización de este tipo de eventos y agregó que “el acuerdo permitirá organizar una prueba que combine la competición con actividades para el público”.

El proyecto incluye la creación de un espacio denominado “WRC Arena” en el predio deportivo que rodea al emblemático estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad capital, donde funcionará el parque de asistencia de los equipos y se organizarán actividades para los aficionados.

El recorrido de la competencia podría incluir lugares emblemáticos de la provincia como el sector de El Cóndor que ha sabido albergar muchos encuentros del rally argentino. La carrera promete recorrer varios circuitos para que tanto los cordobeses como los turistas puedan disfrutar del evento en distintos puntos de la provincia.

La realización de este evento coloca a la provincia en el radar del automovilismo mundial. El gobernador Martín Llaryora destacó que “el acuerdo permitirá dar proyección internacional a Córdoba e impulsar el turismo y la actividad económica vinculada al automovilismo”.

“El Rally en Córdoba no es cualquier fecha, es una fecha distintiva, es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Tenemos las campanas, tenemos la Docta, tenemos el cuarteto. Y hoy vuelve el Rally a casa” agregó el gobernador.

El rally forma parte de la “sangre cordobesa” como señaló el gobernador y la vuelta de competencias internacionales a la provincia coloca a Córdoba como uno de los lugares más adecuados para albergar este tipo de eventos.