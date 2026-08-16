Cómo se define la Copa de Oro del TC en 2026: el sistema que consagrará al campeón

El Turismo Carretera se prepara para entrar en uno de los momentos más importantes de su temporada 2026: la Copa de Oro, el sistema mediante el cual se definirá al nuevo campeón de la categoría más popular del automovilismo argentino. Como ocurre desde hace años, el campeonato se divide en una Etapa Regular y una instancia final en la que los principales candidatos comienzan una lucha particular por el título.

De acuerdo con el reglamento deportivo aprobado por la ACTC para la temporada 2026, la Etapa Regular está compuesta por las primeras 10 fechas del campeonato. Una vez completadas, los 12 mejores pilotos de la tabla consiguen inicialmente el pase a la Copa de Oro.

Sin embargo, las diferencias conseguidas durante esas primeras carreras no se trasladan directamente al playoff. Al comenzar la Copa, el líder de la Etapa Regular recibe 15 puntos, mientras que los restantes clasificados parten desde cero, aunque existe un elemento que puede modificar considerablemente el panorama: las victorias

Cada piloto que haya ganado una carrera durante la Etapa Regular recibe un bonus de ocho puntos por cada triunfo. De esta manera, ganar antes de ingresar al playoff no solamente permite cumplir con uno de los requisitos fundamentales para ser campeón, sino también comenzar la definición con una ventaja respecto de otros rivales.

Los tres pilotos de “último minuto" de la Copa de Oro del TC

La particularidad es que el grupo inicial de 12 pilotos no necesariamente será el único que llegue con posibilidades a la última carrera. Después de disputarse las primeras cuatro fechas del playoff aparecen los denominados “tres de último minuto”.

Se trata de los tres pilotos que no habían conseguido ingresar entre los 12 primeros al finalizar la Etapa Regular pero que logran destacarse posteriormente. Para incorporarse a la definición se considera el puntaje conseguido durante esas primeras cuatro carreras de la Copa, excluyendo a quienes ya estaban clasificados. Así, llegan a la última fecha 15 candidatos dentro de la Copa de Oro.

Además, el reglamento contempla la incidencia del Torneo de Carreras Especiales. Su ganador puede obtener un lugar en la Copa de Oro si todavía no se encuentra clasificado entre los 12 de la Etapa Regular ni posteriormente entre los tres de último minuto. Por este motivo, la definición puede llegar a contar con 16 pilotos, dependiendo de quién se quede con ese torneo.

La última fecha vale más

Uno de los factores que mantiene abierto el campeonato hasta el final es el puntaje especial de la última competencia. En esa fecha se entrega un 50% más de puntos, una característica que puede generar importantes cambios en las posiciones y permitir recuperaciones que serían mucho más difíciles durante una carrera convencional.

Pero sumar más puntos que todos los demás no alcanza por sí solo. Para convertirse en campeón argentino de Turismo Carretera, el piloto debe haber ganado al menos una competencia durante la temporada, ya sea antes o durante la Copa de Oro. Es uno de los requisitos históricos que busca darle un valor adicional a la victoria dentro de la definición.

Así, la Copa de Oro 2026 volverá a combinar regularidad, triunfos y rendimiento bajo presión. Los primeros diez compromisos sirven para construir la candidatura, pero las últimas cinco fechas concentran la verdadera pelea por la corona. Con bonus por victorias, pilotos que pueden entrar sobre el final y una última carrera con puntaje aumentado, el TC mantiene su campeonato abierto hasta la bandera a cuadros de la fecha definitiva.