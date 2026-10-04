Cómo cuidar las pastillas de freno del auto: qué hay que hacer para que duren más

Cada vez que el conductor pisa el pedal de freno, las pastillas entran en contacto con los discos y generan la fricción necesaria para reducir la velocidad del vehículo.

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Ese trabajo provoca desgaste.

Por eso las pastillas no duran para siempre y deben ser reemplazadas cuando alcanzan el límite establecido por el fabricante.

Sin embargo, existen varias formas de evitar un desgaste prematuro.

1. Evitar frenadas bruscas innecesarias

Una de las principales recomendaciones es conducir de manera anticipada.

Si el conductor observa con tiempo un semáforo en rojo, una fila de autos o una curva cerrada, puede levantar el pie del acelerador antes y reducir progresivamente la velocidad.

Frenar constantemente a último momento genera mayor temperatura y fricción, lo que acelera el desgaste de las pastillas.

Eso no significa evitar una frenada fuerte cuando existe una emergencia. En ese caso, la prioridad siempre debe ser detener el vehículo con seguridad.

2. Mantener distancia con el auto de adelante

Circular demasiado cerca obliga a frenar continuamente ante cualquier cambio de velocidad.

Mantener una distancia prudente permite anticiparse y utilizar el freno de manera más progresiva.

Además de cuidar las pastillas, esta práctica aumenta el tiempo disponible para reaccionar frente a una situación inesperada.

3. No manejar con el pie apoyado en el freno

En autos automáticos, algunos conductores adquieren el hábito de mantener ligeramente presionado el pedal izquierdo durante la marcha.

Esto puede generar un roce permanente entre las pastillas y los discos, elevando la temperatura y acelerando el desgaste.

El pedal debe utilizarse solamente cuando sea necesario reducir la velocidad o detenerse.

4. Aprovechar el freno motor

En bajadas prolongadas, mantener permanentemente el pedal presionado puede recalentar el sistema de frenos.

Cuando las condiciones lo permiten, resulta conveniente utilizar una marcha adecuada para aprovechar la retención del motor.

En los vehículos automáticos modernos también pueden existir modos específicos o posiciones que permiten aumentar esa retención.

El objetivo es evitar que todo el esfuerzo recaiga sobre los frenos durante varios kilómetros.

5. Revisar el sistema periódicamente

No alcanza con cuidar la forma de manejar.

Durante los services conviene controlar el espesor de las pastillas, el estado de los discos, el líquido de frenos y el funcionamiento general del sistema.

Entre las señales de desgaste pueden aparecer ruidos metálicos, chirridos persistentes, vibraciones al frenar, mayor recorrido del pedal o una disminución en la capacidad de frenado.

Algunos vehículos modernos también incorporan sensores que advierten mediante un testigo en el tablero cuando las pastillas están próximas al límite.

No existe una cantidad exacta de kilómetros que determine cuándo deben cambiarse. En algunos vehículos pueden durar decenas de miles de kilómetros, mientras que en uso urbano intenso pueden desgastarse mucho antes.

Por eso, cuidar las pastillas de freno combina dos factores: manejar de forma anticipada y revisar periódicamente el sistema.

Ahorrar pastillas nunca debe significar evitar frenar cuando hace falta. La prioridad es siempre la seguridad. Pero una conducción suave, con suficiente distancia y menos frenadas innecesarias, puede reducir el desgaste y ayudar a que todo el sistema funcione correctamente durante más tiempo.