Cuánto sale un cuatriciclo en Argentina

Comprar un cuatriciclo en Argentina puede demandar una inversión muy diferente según la cilindrada, el tamaño y el tipo de utilización. Los modelos recreativos de entrada son considerablemente más económicos, mientras que los ATV 4x4 pensados para trabajo o terrenos difíciles pueden costar tanto como un auto usado.

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En octubre de 2026, las publicaciones del mercado muestran cuatriciclos de aproximadamente 125 cc desde $2,9 millones a $3,7 millones. Un Hunter 125, por ejemplo, se ofrece alrededor de $3,68 millones. El salto aparece cuando se pasa a modelos más grandes.

Los 200 y 250 cc rondan los $7 millones

Un Kayo Terrain 200 0 km aparece publicado entre aproximadamente $7 millones y $8 millones, dependiendo del concesionario.

Dentro de los 250 cc, uno de los modelos disponibles es el Zanella GForce 250, cuyos precios actuales se ubican aproximadamente entre $7,4 millones y $8,2 millones.

Esta franja suele resultar atractiva para quienes buscan un cuatriciclo recreativo de mayor tamaño y capacidad que las alternativas más pequeñas.

Los modelos grandes superan los $10 millones

A medida que aumentan cilindrada, equipamiento y capacidades todoterreno, el precio crece rápidamente.

Un Kymco MXU 300 se encuentra cerca de los $11,2 millones, mientras que un Kymco MXU 450 4x4 ronda los $17 millones.

En la parte superior aparecen productos como el Kymco MXU 700, con valores superiores a $21 millones, y modelos premium que pueden superar ampliamente los $30 millones. Por eso resulta difícil establecer un único valor promedio.

Como referencia general, un cuatriciclo 0 km de tamaño intermedio, entre aproximadamente 200 y 300 cc, puede ubicarse actualmente entre $7 millones y $11 millones. Una referencia razonable para ese segmento queda cerca de los $8 millones o $9 millones.

No todos pueden circular por cualquier calle

Existe otro punto fundamental antes de comprar.

Un cuatriciclo no debe tratarse automáticamente como si fuera una motocicleta convencional habilitada para circular libremente por cualquier vía pública.

Para conducir triciclos y cuatriciclos sin cabina de hasta 300 cc existe actualmente la licencia A 2.1.

Para los modelos superiores a 300 cc corresponde la A 2.2, que además establece requisitos de experiencia previa según la edad del conductor.

También existen cuatriciclos cabinados, que forman parte de otra categoría.

El vehículo debe encontrarse correctamente homologado y cumplir los requisitos legales correspondientes para poder circular donde esté autorizado.

Seguro, casco y documentación

Cuando la circulación está permitida, hay que contar con licencia habilitante, documentación del vehículo y seguro. También resulta fundamental utilizar casco y equipamiento adecuado.

Esto cobra especial importancia en zonas de médanos, caminos rurales o terrenos irregulares, donde un vuelco puede producirse con mayor facilidad que en un automóvil debido a la distribución del peso y las características del vehículo.

Por eso, el precio de compra no es el único dato que importa. Antes de elegir un cuatriciclo conviene comprobar cilindrada, homologación, documentación, disponibilidad de repuestos, tipo de transmisión y uso para el que fue diseñado.

En 2026, entrar al mundo de los cuatriciclos puede requerir alrededor de $3 millones, pero para un modelo intermedio hay que pensar más cerca de los $8 millones, mientras que los grandes ATV 4x4 pueden superar tranquilamente los $20 millones.