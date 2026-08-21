Cuánto sale la Chevrolet Spin 0 km hoy y cuáles son sus principales características

La Chevrolet Spin sigue ocupando un lugar particular dentro del mercado argentino. En tiempos donde los SUV ganaron buena parte del protagonismo, el modelo de la marca estadounidense mantiene una fórmula orientada principalmente a las familias: mucho espacio interior, posibilidad de transportar hasta siete pasajeros y una mecánica conocida.

En agosto de 2026, el precio publicado por Chevrolet Argentina para la Spin 0 km parte desde los $36.178.900. Se trata de un valor sugerido y puede cambiar según la versión, el concesionario, los gastos de patentamiento, flete y las condiciones comerciales disponibles al momento de la compra.

La gama se estructura alrededor de dos configuraciones principales. Por un lado aparece la Spin LT MT, equipada con cinco asientos y transmisión manual. Por encima se encuentra la Spin Premier AT, que suma caja automática y una configuración interior para siete pasajeros, uno de los grandes argumentos del modelo frente a buena parte de los vehículos de su rango de precios.

Debajo del capot mantiene un motor naftero 1.8 litros de cuatro cilindros y ocho válvulas, con 1.796 cm³ de cilindrada. Entrega una potencia máxima de 106 CV a 5.600 rpm. Según la versión, está asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o una caja automática de seis marchas.

Más allá de la mecánica, uno de los puntos fuertes de la Spin está en su habitabilidad y versatilidad. La posibilidad de contar con cinco o siete plazas permite adaptarla tanto al uso cotidiano como a viajes familiares, mientras que la configuración de los asientos posibilita priorizar el espacio para pasajeros o aumentar la capacidad destinada al equipaje.

En tecnología, la actualización del modelo incorporó elementos que buscan modernizar un vehículo con varios años de presencia en el mercado. Entre ellos se destaca la pantalla multimedia Chevrolet MyLink de 11 pulgadas, acompañada por un tablero digital de 8 pulgadas. También dispone, según versión, de conectividad, puertos USB tipo A y C, cargador inalámbrico para teléfonos compatibles y los servicios conectados de OnStar y Wi-Fi.

La seguridad también ganó protagonismo. La Spin ofrece seis airbags, control electrónico de estabilidad y tracción, frenos ABS con distribución electrónica de frenado y asistente de arranque en pendiente, entre otros sistemas. En las variantes más equipadas se agregan tecnologías de asistencia que elevan la propuesta respecto de las generaciones anteriores.

En el exterior, la renovación modificó principalmente el sector delantero, con una imagen más cercana a los SUV actuales de Chevrolet. Los faros LED, la parrilla frontal y las nuevas líneas buscaron darle una apariencia más moderna sin abandonar el formato característico del modelo.

Así, la Chevrolet Spin continúa apostando a una característica cada vez menos habitual entre los vehículos generalistas: ofrecer hasta siete asientos sin saltar a un SUV de mayor tamaño y precio. Con un valor inicial superior a los $36 millones, su principal atractivo sigue estando en el espacio, la versatilidad familiar y una mecánica simple y conocida en el mercado argentino.