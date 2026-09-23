Cuánto sale alquilar una bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires: precios y duración

Moverse en bicicleta por la Ciudad de Buenos Aires puede costar desde $0 hasta más de $20.000 mensuales, dependiendo de la frecuencia y duración de los viajes. BA Ecobici, operado por Tembici, ofrece diferentes pases pensados para residentes, usuarios intensivos y turistas.

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La alternativa más económica es directamente gratuita.

Las personas residentes en Argentina pueden utilizar el pase Básico de lunes a viernes, siempre que sean días hábiles. Este plan permite realizar hasta cuatro viajes diarios de 30 minutos cada uno sin costo.

Esto significa que alguien puede utilizar una bicicleta para ir hasta una estación de tren, universidad u oficina, devolverla y posteriormente realizar otros recorridos durante la misma jornada.

¿Qué pasa si se necesitan más minutos?

El pase Intensivo de un viaje cuesta actualmente $425 y permite pedalear durante un máximo de 45 minutos de lunes a viernes. También existe un pase diario de $2.150, que habilita hasta cuatro viajes de 60 minutos durante 24 horas.

Para quienes utilizan frecuentemente el sistema aparece la alternativa mensual. El abono cuesta alrededor de $21.500 y permite realizar hasta cuatro viajes diarios de 60 minutos durante un mes. Además, se renueva automáticamente hasta que el usuario decida cancelar la suscripción.

Los valores cambian durante sábados, domingos y feriados.

El pase Recreativo para un único viaje cuesta $1.100 y permite utilizar la bicicleta durante un máximo de 45 minutos. En cambio, el Recreativo diario tiene un valor de $3.500 y ofrece hasta cuatro recorridos de 60 minutos cada uno.

También existen alternativas específicas para turistas extranjeros. Un pase turístico de un viaje, por ejemplo, permite realizar un recorrido de hasta 45 minutos por $2.100.

Hay otro dato fundamental: superar el tiempo contratado puede generar cargos adicionales.

En los principales pases existe una tolerancia de cinco minutos. Después de ese período comienza a aplicarse un cargo de $70 por cada minuto excedido, por lo que olvidar devolver la bicicleta puede aumentar rápidamente el costo final.

Utilizar el servicio es relativamente sencillo. Primero hay que registrarse en la aplicación BA Ecobici, seleccionar el pase correspondiente y localizar una estación. Una vez allí, la bicicleta puede desbloquearse escaneando el código QR del manubrio o utilizando el código generado por la aplicación.

Al finalizar el recorrido es necesario colocar correctamente la bicicleta en una estación y comprobar que quedó efectivamente anclada.

Así, alquilar una bicicleta pública en Buenos Aires puede seguir siendo completamente gratuito para un residente que realiza viajes cortos durante la semana. Quienes necesitan utilizarla durante más tiempo o durante el fin de semana deberán pagar: desde $425 por un viaje hábil de 45 minutos hasta aproximadamente $21.500 por un abono mensual.

La duración elegida es, por lo tanto, tan importante como el precio: devolver la bicicleta dentro del límite de cada pase permite aprovechar BA Ecobici como una alternativa económica para desplazarse por la ciudad.