Cuánto cuesta tomarse una combi en la Ciudad de Buenos Aires y cuánta gente entra

Viajar en combi continúa siendo una alternativa habitual para quienes necesitan trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. A diferencia de los colectivos tradicionales, estos servicios suelen trabajar con vehículos de menor capacidad, asientos individuales y recorridos previamente establecidos.

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Pero, ¿cuánto cuesta actualmente viajar y cuántas personas pueden entrar?

No existe una tarifa única para las combis. Cada empresa establece sus precios según la distancia, el recorrido y el tipo de servicio, por lo que el valor puede cambiar considerablemente de una ruta a otra.

Una referencia actual aparece en el servicio de Fabe Bus entre la Terminal Obelisco y Luján. En noviembre de 2026 se publicó un precio de aproximadamente $6.500 por persona y por tramo para realizar ese recorrido.

La empresa mantiene numerosas frecuencias entre Capital Federal y Luján, con servicios tanto durante los días hábiles como los fines de semana.

Cuánta gente entra en una combi

La capacidad depende directamente del vehículo.

Uno de los modelos más utilizados para este tipo de servicios en Argentina es la Mercedes-Benz Sprinter. Las configuraciones actuales incluyen versiones Combi de 15+1 plazas, es decir, 15 pasajeros más el conductor, y Minibús de 19+1, con espacio para 19 pasajeros además del chofer.

Las empresas de traslado trabajan precisamente con distintas capacidades. Combis Margua, por ejemplo, informa unidades para 12, 15 y 19 pasajeros, mientras que otros operadores disponen también de minibuses para 23 o 24 personas.

Por eso, cuando habitualmente se habla de una “combi”, lo más normal es encontrar unidades para aproximadamente 15 a 19 pasajeros.

¿Y cuánto cuesta alquilar una combi completa?

Es diferente pagar un asiento en un charter con recorrido fijo que contratar toda la unidad.

Como referencia de noviembre de 2026, Doctor Bus publica para una combi de hasta 15 pasajeros una tarifa de $90.000 por un traslado desde Aeroparque hacia un destino y de $150.000 para un viaje desde Ezeiza. Un City Tour por Buenos Aires de al menos tres horas también figura en $150.000 por la unidad completa. Los valores no incluyen IVA, peajes ni estacionamiento.

Dividido entre 15 pasajeros, un servicio de $150.000 representaría unos $10.000 por persona, antes de sumar los gastos adicionales.

Existen además vehículos más pequeños. Algunos servicios privados ofrecen Hyundai H1, Mercedes-Benz Vito o Toyota Hiace con capacidad aproximada de entre siete y nueve pasajeros, mientras que las Sprinter quedan reservadas para grupos mayores.

Dónde salen las combis en Buenos Aires

Uno de los principales puntos de partida es la Terminal Obelisco, ubicada debajo de la avenida 9 de Julio, entre Perón y Sarmiento.

Desde allí funcionan servicios hacia destinos de la zona oeste, norte y sur del conurbano, como Luján, Moreno, Merlo, Pilar, Escobar, Canning, Monte Grande, Adrogué y Cañuelas, entre otros. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señala que únicamente pueden operar allí vehículos autorizados por la CNRT.

En conclusión, para viajar en una combi con recorrido regular desde Buenos Aires hay que pensar actualmente en varios miles de pesos por tramo, dependiendo del destino. Como ejemplo concreto, viajar desde el Obelisco hasta Luján ronda los $6.500.

Y en cuanto al espacio, una combi tradicional suele llevar entre 15 y 19 pasajeros, aunque existen vans más chicas y minibuses que pueden superar las 20 plazas.