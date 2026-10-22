Cuánto cuesta cambiar los espejos del auto hoy en Argentina: el precio promedio

Romper un espejo lateral del auto puede parecer un problema menor, pero reemplazarlo se volvió una reparación considerablemente más costosa. En Argentina, los precios de octubre de 2026 muestran diferencias enormes según el vehículo y, especialmente, según la tecnología incorporada en el retrovisor.

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No cuesta lo mismo cambiar únicamente el vidrio que reemplazar todo el conjunto. Tomando precios actuales de repuestos para algunos de los autos más comunes del mercado, un espejo lateral completo puede rondar entre $150.000 y $400.000, antes de sumar la instalación.

Como referencia general, un valor promedio razonable para cambiar un espejo completo en un auto convencional se ubica actualmente cerca de los $300.000 incluyendo una instalación sencilla.

Si solamente se rompió el vidrio, cuesta mucho menos

El primer paso es comprobar qué parte se dañó. Si la estructura, el motor eléctrico y la carcasa permanecen intactos y únicamente se quebró el cristal, no siempre es necesario comprar todo el espejo.

Para un Fiat Cronos, por ejemplo, aparecen vidrios originales por alrededor de $23.000 a $32.000. En algunos modelos de Toyota los valores pueden ubicarse aproximadamente entre $50.000 y $150.000, dependiendo de si poseen desempañador, base u otras funciones.

Por eso, reemplazar solamente el vidrio puede representar una diferencia de cientos de miles de pesos.

Cuánto sale cambiar el espejo completo

El precio aumenta considerablemente cuando el golpe rompe la estructura. Un espejo original para Fiat Cronos se encuentra actualmente entre aproximadamente $200.000 y $350.000, según versión y equipamiento.

Para un Peugeot 208, un conjunto eléctrico original puede costar alrededor de $170.000 a $400.000. En autos más antiguos, el gasto puede ser menor. Un retrovisor para algunas generaciones del Volkswagen Gol puede conseguirse desde alrededor de $50.000 a $100.000, aunque las piezas originales o versiones específicas pueden superar ampliamente ese número.

Los espejos modernos pueden superar $1 millón

La tecnología cambió completamente esta pieza. Un retrovisor actual puede incluir regulación eléctrica, plegado automático, calefacción, luz de giro, iluminación de cortesía, cámara y sensores vinculados con el detector de punto ciego.

Un ejemplo aparece en la Toyota Corolla Cross. Los retrovisores eléctricos convencionales se ofrecen entre aproximadamente $400.000 y $800.000, mientras que versiones con detector de punto ciego pueden acercarse o superar $1,1 millón.

Los conjuntos equipados con cámara llegan incluso a publicarse por encima de $1,4 millón.

También hay que sumar la mano de obra

A eso debe agregarse la instalación. La referencia vigente de FAATRA ubica la hora de trabajo de mecánica y electricidad del automotor en aproximadamente $84.000 sin IVA.

Cambiar un espejo sencillo puede demandar menos de una hora, pero los vehículos que requieren desmontar paneles, conectar sistemas eléctricos o calibrar cámaras pueden elevar considerablemente el costo. Por eso, antes de comprar conviene identificar exactamente qué se rompió.

Si solamente está dañado el cristal, la reparación puede resolverse por menos de $50.000 en algunos modelos. Si hay que sustituir un espejo eléctrico completo, el presupuesto habitual se acerca hoy a los $250.000-$350.000.

Y cuando aparecen cámaras, sensores y sistemas de asistencia, algo que históricamente era una pieza relativamente económica puede transformarse en una reparación superior al millón de pesos.