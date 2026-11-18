Japón es uno de los países más importantes de la industria automotriz mundial y es la cuna de fabricantes que venden millones de vehículos en prácticamente todos los continentes. Sin embargo, responder exactamente cuántas marcas japonesas de autos existen no es tan sencillo como parece.
La diferencia está entre contar fabricantes y contar marcas comerciales.
Si se consideran las grandes compañías japonesas dedicadas principalmente a los autos de pasajeros, aparecen ocho nombres históricos: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Suzuki, Mitsubishi Motors y Daihatsu.
La Japan Automobile Manufacturers Association —JAMA— incluye actualmente entre sus miembros a esas compañías junto con otros fabricantes japoneses especializados en camiones, utilitarios y motos, como Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, UD Trucks, Kawasaki y Yamaha.
Las ocho grandes marcas japonesas
Las principales son:
- Toyota: es la marca japonesa de mayor escala mundial y fabrica desde compactos y sedanes hasta pickups, SUV, deportivos, híbridos y eléctricos.
- Honda: además de automóviles, es uno de los mayores fabricantes de motocicletas del mundo. Entre sus modelos históricos aparecen el Civic, Accord y CR-V.
- Nissan: fundada en 1933, cuenta con una gama global de autos, SUV, pickups y eléctricos. Su sede continúa ubicada en Yokohama, Japón.
- Mazda: es reconocida especialmente por sus motores rotativos, sus deportivos y modelos como el Mazda3, CX-5 y MX-5.
- Subaru: se caracteriza históricamente por el uso de motores bóxer y sistemas de tracción integral en gran parte de su gama.
- Suzuki: tiene una fuerte presencia en vehículos compactos, pequeños SUV y modelos todoterreno como el Jimny.
- Mitsubishi Motors: desarrolló modelos históricos como el Lancer, además de SUV y pickups como la L200.
- Daihatsu: está especializada principalmente en vehículos pequeños y los llamados kei cars. Actualmente es una subsidiaria de Toyota Motor Corporation.
Lexus, Acura e Infiniti también son japonesas
Si en lugar de fabricantes se cuentan las marcas comerciales, hay que agregar otras tres muy importantes.
Lexus pertenece al grupo Toyota y representa su división de lujo. Toyota introdujo oficialmente la marca incluso en el mercado japonés en 2005.
Acura es la marca premium creada por Honda, mientras que Infiniti cumple el mismo papel dentro de Nissan. La propia Nissan Motor Corporation define actualmente a Infiniti como su marca premium.
Con estas tres, ya se puede hablar de 11 grandes marcas japonesas de automóviles.
Mitsuoka, la japonesa menos conocida
También existe Mitsuoka, un pequeño fabricante japonés especializado en vehículos de diseño particular, muchas veces inspirados en autos clásicos.
La propia empresa recuerda que en 1996 obtuvo la homologación para fabricar el Zero1 y se convirtió entonces en el décimo fabricante japonés de automóviles de pasajeros reconocido como tal.
Si se incluye a Mitsuoka, la cuenta alcanza al menos 12 marcas activas vinculadas directamente con automóviles de pasajeros.
Toyota sumó además nuevas marcas
La situación se volvió todavía más interesante recientemente.
En 2025, Toyota Motor Corporation anunció que Century, históricamente el nombre de su sedán y SUV más exclusivos, pasaría a convertirse en una marca independiente dentro del grupo. Para 2026, el grupo define una estrategia de cinco marcas formada por Century, Lexus, GR, Toyota y Daihatsu. Esto hace que el número total dependa mucho del criterio utilizado.
En términos simples, Japón tiene ocho grandes fabricantes generalistas de autos: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Suzuki, Mitsubishi Motors y Daihatsu. Si se agregan las divisiones premium Lexus, Acura e Infiniti, ya son 11. Y al incorporar fabricantes de nicho como Mitsuoka y nuevas marcas diferenciadas como Century y GR, la cifra puede ser todavía mayor.
Por eso no existe un único número absoluto: Japón tiene al menos una docena de marcas de automóviles activas, aunque ocho concentran gran parte de su industria automotriz tradicional.