El Paseo del Bajo fue diseñado originalmente como un corredor exclusivo para camiones y micros de larga distancia, pero desde hace algunos años también permite la circulación de automóviles particulares durante determinados momentos. La habilitación, sin embargo, no funciona todos los días: existen horarios específicos que cualquier conductor debe conocer antes de ingresar.

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Actualmente, los autos pueden circular por el corredor desde las 22:00 del viernes hasta las 5:00 del lunes.

Eso significa que durante prácticamente todo el sábado y domingo el Paseo del Bajo puede utilizarse también con un vehículo particular.

¿Qué pasa durante los feriados?

La normativa contempla un sistema similar.

Cuando existe un feriado nacional, los automóviles quedan habilitados para ingresar desde las 22:00 del día anterior al feriado y pueden continuar utilizando el corredor hasta las 5:00 del día hábil posterior.

Por ejemplo, si un feriado cae un miércoles, la habilitación comienza el martes a las 22:00 y termina el jueves a las 5:00.

Cuando el feriado se combina con un fin de semana, la ventana de circulación puede extenderse durante varios días consecutivos.

La autorización alcanza también a taxis y remises.

¿Qué ocurre de lunes a viernes?

Durante los días hábiles y fuera de esas franjas, los automóviles particulares no pueden circular por el Paseo del Bajo.

El corredor vuelve entonces a su función original.

La circulación está destinada principalmente a tránsito pesado, micros de larga distancia, determinados vehículos turísticos de gran capacidad y otros vehículos específicamente autorizados.

Las motos tampoco están habilitadas como los autos: la normativa mantiene prohibida su circulación por el corredor.

Hay que tener el TelePASE

Otro punto fundamental es el sistema de cobro.

El Paseo del Bajo funciona como una autopista sin barreras y utiliza peaje automático.

Para circular habitualmente conviene contar con TelePASE, que permite identificar el vehículo y cobrar automáticamente el tránsito realizado.

AUSA también dispone de alternativas para quienes utilizan ocasionalmente la red porteña, como el Pase Diario, pero requieren realizar el trámite correspondiente antes de circular.

¿Por qué se habilitaron los autos?

La apertura comenzó en 2024 como una prueba durante fines de semana y feriados.

El objetivo era aprovechar la capacidad disponible del corredor durante momentos en los que disminuye considerablemente el tránsito de camiones y micros.

Después de sucesivas pruebas, la Legislatura de la Ciudad modificó definitivamente el Código de Tránsito mediante la Ley 6.765.

Desde entonces, la posibilidad dejó de ser simplemente experimental.

El Paseo del Bajo tiene aproximadamente 7,1 kilómetros y conecta el sector de la Autopista Buenos Aires-La Plata con el norte de la Ciudad y la Autopista Illia, evitando buena parte del tránsito superficial de la zona de Puerto Madero y el centro porteño.

Por eso puede convertirse en una alternativa muy útil durante el fin de semana.

La regla para recordar es sencilla: auto particular, desde el viernes a las 22 hasta el lunes a las 5; en feriados, desde las 22 del día anterior hasta las 5 del día hábil siguiente.

Fuera de esos horarios, el corredor continúa reservado principalmente para los vehículos pesados y transportes habilitados.