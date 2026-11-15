Cuáles son los mejores vehículos para las calles de tierra

Circular habitualmente por calles de tierra exige bastante más al vehículo que manejar solamente sobre asfalto. Pozos, serruchos, piedras, barro y huellas profundas pueden castigar neumáticos, suspensión y bajos, por lo que algunos modelos están mucho mejor preparados que otros.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, no siempre hace falta una camioneta 4x4. Para una calle de tierra relativamente firme y mantenida puede alcanzar con un vehículo de buen despeje, neumáticos con un perfil razonablemente alto y una suspensión resistente. La doble tracción empieza a marcar una diferencia mucho mayor cuando aparecen barro, arena, pendientes o caminos muy deteriorados.

Entre las opciones disponibles actualmente en Argentina, hay cinco vehículos especialmente interesantes.

Renault Duster 4x4: una alternativa para todos los días

La Renault Duster es probablemente una de las opciones más equilibradas para alguien que utiliza el vehículo tanto en ciudad como en caminos de tierra.

Su versión 4x4 permite seleccionar entre los modos 2WD, Auto y Lock. El modo automático puede repartir la potencia entre ambos ejes cuando detecta pérdida de adherencia, mientras que el modo Lock está pensado para superficies de bajo agarre y conducción off-road. Renault también destaca su elevada altura respecto del piso y sus ángulos para superar obstáculos.

No tiene las dimensiones de una pickup y eso puede convertirse en una ventaja en caminos angostos o para quien necesita un vehículo más práctico para el uso cotidiano.

Suzuki Jimny: pequeño, pero auténticamente 4x4

El Suzuki Jimny juega en otra categoría. Aunque es mucho más pequeño, está diseñado específicamente para circular fuera del asfalto.

Tiene chasis de largueros, ejes rígidos y tracción 4WD AllGrip Pro con reductora. Ofrece 210 milímetros de despeje, un ángulo de ataque de 37 grados y uno de salida de 49 grados.

Además, el conductor puede utilizar 4H para tierra, grava o superficies resbaladizas y 4L cuando necesita avanzar lentamente con mayor fuerza, por ejemplo en barro profundo, piedras o pendientes importantes.

Por eso, para caminos rurales muy malos o uso off-road verdadero, es uno de los vehículos más capaces pese a su tamaño.

Ford Ranger 4x4: preparada para caminos muy castigados

Entre las pickups, la Ford Ranger es una de las alternativas más completas.

Las versiones actuales ofrecen 230 milímetros de despeje, 30 grados de ángulo de ataque y capacidad declarada para atravesar hasta 800 milímetros de agua en determinadas condiciones. Algunas configuraciones incorporan además 4H, 4L, tracción automática 4WD y bloqueo de diferencial trasero.

Esto la vuelve especialmente adecuada para caminos rurales con huellas profundas, barro o sectores inundados.

La desventaja frente a un SUV es su tamaño: una pickup supera ampliamente los cinco metros de largo y puede resultar innecesaria para alguien que solamente atraviesa algunas cuadras de tierra todos los días.

Toyota Hilux 4x4: robustez para campo y trabajo

La Toyota Hilux es otro de los modelos clásicos para este tipo de uso.

Las versiones 4x4 cuentan con reductora, y configuraciones como la Hilux GR-Sport IV agregan control de tracción activo, bloqueo de diferencial trasero y asistente de descenso. Esta variante declara además 323 milímetros de despeje mínimo al suelo.

Por sus características, es una opción especialmente lógica para quienes combinan caminos de tierra con trabajo rural, carga o trayectos alejados de zonas urbanas.

Chevrolet S10 4x4: mucho torque para el terreno difícil

La Chevrolet S10 también ofrece versiones 4x4 y utiliza un motor turbodiésel 2.8 de 207 CV, que en las configuraciones automáticas alcanza hasta 510 Nm de torque.

Además, Chevrolet incorporó en 2026 la versión S10 Trail Boss, desarrollada específicamente con una orientación más off-road. Tiene suspensión especial Ironman, neumáticos para fuera de camino y modificaciones específicas de chasis.

Es una opción particularmente interesante para quien necesita una pickup y recorre con frecuencia tierra, barro o caminos rurales deteriorados.

Qué debería tener un buen vehículo para calles de tierra

Más allá del modelo, hay cuatro características especialmente importantes.

La primera es el despeje al suelo. Cuanto mayor sea la distancia entre los bajos y el camino, menor será la posibilidad de golpear el vehículo contra piedras, huellas o desniveles.

También importan mucho los neumáticos. Un neumático con mayor perfil tolera generalmente mejor los pozos que una cubierta deportiva de perfil muy bajo.

La tercera cuestión es la suspensión. En caminos con serrucho y pozos constantes, una suspensión diseñada para soportar ese castigo puede marcar una diferencia enorme en durabilidad y confort.

Finalmente está la tracción. Para tierra seca, un vehículo 4x2 puede funcionar perfectamente. Para barro, arena o pendientes, un sistema AWD mejora notablemente la adherencia y un verdadero 4x4 con reductora ofrece todavía más capacidad.

Por eso, si el uso principal será ciudad con algunas calles de tierra, una Renault Duster puede resultar suficiente. Para terrenos realmente complicados, el Suzuki Jimny tiene herramientas de auténtico todoterreno. Y cuando además se necesita espacio, carga y resistencia para trabajo pesado, pickups como Toyota Hilux, Ford Ranger o Chevrolet S10 son alternativas mucho más adecuadas.