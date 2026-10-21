Cuáles son los autos preferidos por los argentinos

Italia, Japón, Alemania y Estados Unidos construyeron durante décadas una fuerte relación con el mercado automotor argentino. Fiat, Toyota, Volkswagen, Ford y Chevrolet forman parte del paisaje cotidiano del país, pero ¿qué origen prefieren actualmente los argentinos?

{{{htmlAmp}}}

Los patentamientos de 2026 permiten obtener una respuesta bastante aproximada. Si se analiza individualmente cada fabricante, los japoneses tienen una ventaja contundente gracias a Toyota, que es actualmente la marca más vendida de Argentina. Pero la situación cambia cuando se suman todas las marcas importantes de cada país.

Estados Unidos gana por cantidad

En septiembre de 2026, las principales marcas estadounidenses consiguieron aproximadamente:

Ford: 4.997 unidades

Chevrolet: 4.069

Jeep: 1.173

RAM: 412

En conjunto representan unas 10.651 unidades.

Eso convierte actualmente a las marcas de origen estadounidense en las más elegidas entre los cuatro países analizados.

Además, tienen dos vehículos entre los modelos más vendidos del mercado: la Ford Ranger y la Ford Territory.

La primera es una pickup fabricada en Argentina, mientras que la segunda llega importada desde China, una demostración de que el origen de la marca no necesariamente coincide con el lugar donde se fabrica el vehículo.

Japón tiene a la marca número uno

Muy cerca aparecen los fabricantes japoneses.

Solamente Toyota patentó 7.820 vehículos durante septiembre, ocupando cómodamente el primer puesto del mercado argentino.

Al sumar Nissan, Honda, Suzuki y Subaru, las principales marcas japonesas alcanzaron alrededor de 9.746 unidades.

El gran responsable es Toyota Hilux.

La pickup producida en Zárate fue nuevamente el vehículo más vendido del país durante septiembre, con más de 3.000 patentamientos.

También tienen fuerte presencia modelos como Toyota Yaris, Corolla Cross, Yaris Cross y SW4.

Por eso, aunque Japón queda ligeramente por debajo cuando se suman todas las marcas estadounidenses, posee actualmente el fabricante individual más exitoso del mercado.

Alemania continúa muy fuerte

El tercer grupo es el alemán.

Volkswagen registró 5.321 unidades en septiembre y se mantuvo entre las tres marcas más vendidas del país.

Si se agregan Mercedes-Benz, BMW y Audi, las firmas alemanas acumularon aproximadamente 6.720 unidades durante el mes.

La fortaleza de Volkswagen se explica principalmente por modelos como Amarok, Tera, Polo, Taos, Nivus y T-Cross.

Especialmente importante es la Amarok, producida en General Pacheco, que continúa entre las pickups más vendidas de Argentina.

Italia depende principalmente de Fiat

Entre las marcas italianas hay un protagonista prácticamente excluyente: Fiat.

La compañía registró 5.447 patentamientos en septiembre, colocándose segunda entre las marcas del mercado.

Su producto estrella continúa siendo el Fiat Cronos, fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra.

El sedán acumulaba más de 17.700 unidades durante 2026, ubicándose entre los vehículos más vendidos del año.

Entonces, ¿cuáles prefieren los argentinos?

Si se toman los patentamientos recientes y se agrupan las principales marcas según su origen histórico, el orden aproximado es:

Estados Unidos: 10.651 vehículos. Japón: 9.746. Alemania: 6.720. Italia: alrededor de 5.500.

Sin embargo, existe una paradoja. Los estadounidenses ganan como conjunto, pero la marca más elegida por los argentinos es japonesa: Toyota. Y existe otro detalle que demuestra cuánto cambió la industria: buena parte de esos autos ya no se fabrica en su país de origen.

Una Toyota Hilux japonesa de marca se produce en Argentina; una Ford Territory estadounidense llega desde China; una Volkswagen Tera alemana puede producirse en Brasil y un Fiat Cronos italiano nace en Córdoba.

Por eso, en el mercado actual, hablar de autos “japoneses”, “alemanes”, “italianos” o “estadounidenses” describe principalmente el origen histórico de cada marca, y no necesariamente el lugar donde fue construido el vehículo.