Cuáles son los 5 autódromos más chicos del TC en Argentina.

El Turismo Carretera recorre algunos de los autódromos más importantes de Argentina, pero no todos presentan grandes extensiones. De hecho, varios de los escenarios de la categoría apenas superan los cuatro kilómetros y generan carreras en las que el tránsito, la clasificación y las diferencias mínimas entre los autos adquieren todavía mayor importancia.

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Dentro del calendario 2026, el circuito más corto es el Autódromo Oscar Cabalén, mientras que detrás aparecen El Calafate, San Nicolás, Río Cuarto y Viedma.

1. Oscar Cabalén – 3.623 metros

Ubicado en Alta Gracia, Córdoba, el Autódromo Oscar Cabalén encabeza el ranking con apenas 3.623 metros en la variante utilizada por el Turismo Carretera. La categoría regresó al escenario cordobés en 2025 y volvió a competir allí en 2026.

Su reducida extensión provoca vueltas extremadamente rápidas: en la clasificación de 2025, Mariano Werner marcó 1m12s052 con su Ford Mustang. La combinación de sectores veloces y zonas técnicas convierte al Cabalén en un circuito donde unas pocas décimas pueden representar numerosas posiciones.

2. Enrique “Quique” Freile – 3.677 metros

El autódromo de El Calafate, Santa Cruz, ocupa el segundo puesto. Aunque originalmente fue presentado con una variante cercana a los 3.800 metros, el trazado utilizado oficialmente por el TC tiene 3.677 metros.

Se trata de uno de los escenarios más nuevos del campeonato y combina curvas de distintas velocidades con importantes cambios de dirección. El circuito comenzó a recibir al Turismo Carretera en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las habituales citas patagónicas.

3. San Nicolás – 3.959 metros

El Autódromo San Nicolás Ciudad, situado en la provincia de Buenos Aires, posee una extensión de 3.959 metros.

Es un circuito relativamente compacto, pero cuenta con sectores rápidos y fuertes frenadas que ofrecen oportunidades de sobrepaso. La pista bonaerense fue utilizada en numerosas oportunidades por categorías fiscalizadas por la ACTC y forma parte nuevamente del calendario del TC en 2026.

4. Río Cuarto – 4.047 metros

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, aparece cuarto con 4.047 metros.

A pesar de su longitud relativamente reducida, es considerado un trazado rápido. Su extensa recta principal favorece el uso de la succión, mientras que sectores como la tradicional Curva de la Tranquera exigen un auto equilibrado. El Turismo Carretera tiene previsto regresar allí durante la Copa de Oro 2026.

5. Viedma – 4.118 metros

El quinto lugar corresponde al Autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro, con una extensión de 4.118 metros.

Es uno de los escenarios que durante los últimos años se convirtió en una parada frecuente para el TC, especialmente durante las primeras fechas de cada campeonato. Sus sectores veloces y amplias curvas permiten alcanzar promedios elevados pese a su limitada longitud.

Así, la distancia total no determina necesariamente la dificultad de un circuito. Los trazados más cortos del Turismo Carretera suelen comprimir las diferencias, aumentar el tránsito en pista y transformar cada décima de segundo en un factor decisivo para clasificar y avanzar en carrera.