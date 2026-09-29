Cuál es el Audi más caro que se vende en Argentina hoy

Comprar un Audi 0 km en Argentina puede requerir desde alrededor de 40.000 dólares para acceder a los modelos más pequeños hasta superar ampliamente los 200.000 dólares en las variantes deportivas más exclusivas.

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Actualmente, el techo de la gama lo marca el Audi RS Q8 performance.

Según el precio oficial publicado por Audi Argentina para septiembre de 2026, este SUV tiene un valor sugerido al público de US$250.500. La cifra no contempla gastos administrativos, flete ni patentamiento y puede aumentar dependiendo del equipamiento opcional elegido.

Para dimensionar su ubicación dentro de la gama, el Audi RS 5 Avant se ofrece en preventa desde US$165.400, mientras que el Audi Q8 convencional parte de US$141.100.

Pero el precio del RS Q8 performance no se explica solamente por lujo y tamaño.

Debajo del capot se encuentra uno de los motores más extremos utilizados por la compañía: un V8 de 3.996 cm³, turboalimentado, capaz de desarrollar 640 CV y 850 Nm de torque. La potencia es enviada a las cuatro ruedas mediante el sistema de tracción integral quattro.

Las prestaciones se acercan más a las de un superdeportivo que a las de un SUV tradicional.

El RS Q8 performance puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanzar hasta 280 km/h en la configuración anunciada por la marca para el mercado argentino.

Todo esto ocurre en un vehículo grande, con cinco plazas y una carrocería diseñada para combinar deportividad con utilización cotidiana.

El Audi de combustión más potente

La propia Audi define al RS Q8 performance como el modelo de combustión producido en serie más potente en la historia de Audi Sport.

El incremento de potencia respecto del anterior RS Q8 estuvo acompañado por modificaciones en el chasis, el diferencial central y diferentes elementos destinados a reducir peso y mejorar el comportamiento dinámico.

También puede incorporar enormes llantas de 23 pulgadas, sistema de escape deportivo, faros HD Matrix LED y grupos ópticos traseros OLED digitales.

En el interior mantiene la combinación entre lujo y deportividad característica de la familia RS.

Puede contar con asientos deportivos plus tapizados en cuero, volante específico RS, instrumentación digital Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 pulgadas y un sistema de audio Bang & Olufsen con 23 parlantes.

Existe además otro dato que refleja su posicionamiento.

El precio informado por Audi Argentina antes de determinados impuestos nacionales es de US$207.021. Una vez considerados los tributos incluidos en el precio sugerido, la cifra asciende a los mencionados US$250.500.

De esta manera, el Audi RS Q8 performance ocupa actualmente la cima de la oferta local de la marca.

No es solamente el Audi más caro entre los modelos con precio oficial publicado en Argentina: también es uno de los SUV más potentes de su segmento, capaz de combinar el espacio y confort de un vehículo familiar con 640 CV y una aceleración de superdeportivo.