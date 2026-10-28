Qué cosas no se recomienda llevar en el baúl del auto y por qué

El baúl del auto está pensado para transportar equipaje y objetos durante un viaje, pero no todo debería permanecer allí durante horas o días. Las altas temperaturas, la falta de ventilación, los movimientos bruscos y el riesgo de robo hacen que ciertos elementos convenga retirarlos una vez terminado el recorrido.

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Uno de los principales problemas aparece en verano.

Cuando un auto queda estacionado al sol, la temperatura interior puede subir rápidamente y superar ampliamente la temperatura exterior. El baúl también queda expuesto a ese calor, por lo que algunos productos pueden deteriorarse o incluso representar un riesgo.

Aerosoles y recipientes presurizados

Desodorantes en aerosol, pinturas, insecticidas y otros envases presurizados no deberían permanecer durante mucho tiempo dentro de un vehículo expuesto al calor.

La presión interna aumenta con la temperatura y, en condiciones extremas, el recipiente puede deformarse o romperse.

Algo similar ocurre con encendedores descartables y pequeños cartuchos de gas.

Combustible y líquidos inflamables

Transportar nafta u otros combustibles dentro del baúl requiere recipientes específicamente diseñados y una serie de precauciones.

No es recomendable dejar bidones improvisados, botellas o envases no homologados.

Además del riesgo de derrame, los vapores inflamables pueden acumularse y generar una situación peligrosa.

También conviene extremar cuidados con solventes, pinturas y productos químicos.

Medicamentos

Muchos medicamentos tienen condiciones específicas de conservación.

Dejarlos durante horas dentro del auto puede someterlos a temperaturas muy superiores a las recomendadas y alterar sus propiedades.

Esto es especialmente importante en productos que necesitan mantenerse refrigerados o dentro de un rango de temperatura determinado.

Si un medicamento debe transportarse, conviene respetar siempre las indicaciones del fabricante.

Celulares, notebooks y baterías

Tampoco resulta conveniente dejar dispositivos electrónicos permanentemente en el baúl.

El calor excesivo puede afectar las baterías de ion-litio presentes en celulares, computadoras, cámaras y baterías portátiles.

Además, representan un objetivo atractivo ante un robo.

Incluso cuando no quedan visibles desde afuera, guardar objetos de gran valor dentro del auto durante muchas horas nunca es la opción más segura.

Alimentos y bebidas

El baúl tampoco funciona como una heladera.

Carnes, lácteos, comidas preparadas y otros productos perecederos pueden deteriorarse rápidamente, especialmente durante los meses de calor.

Las bebidas carbonatadas también pueden aumentar su presión dentro del envase cuando quedan expuestas a temperaturas elevadas.

Objetos pesados deben ir bien sujetos

Hay elementos que sí pueden transportarse, pero no deberían viajar sueltos.

Herramientas, valijas pesadas, matafuegos adicionales u objetos metálicos deben quedar correctamente acomodados.

Durante una frenada fuerte o un choque, cualquier objeto sin sujetar puede desplazarse violentamente y provocar daños.

Por eso, el baúl es un espacio muy útil, pero no debería convertirse en un depósito permanente.

La regla práctica es sencilla: evitar dejar productos inflamables, aerosoles, medicamentos, electrónicos, alimentos perecederos y objetos de valor, y asegurar correctamente cualquier elemento pesado que se transporte.

Usarlo de esa manera reduce riesgos, protege los objetos y también evita problemas innecesarios dentro del vehículo.