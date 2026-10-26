Citroën Basalt: características y precio hoy en Argentina

El Citroën Basalt es uno de los modelos más recientes de la marca francesa en Argentina y apuesta por una fórmula que combina características de SUV con una carrocería de estilo coupé. Fabricado en Brasil, se posiciona como una alternativa dentro del segmento de los crossovers compactos y actualmente se ofrece con diferentes niveles de equipamiento y dos motorizaciones.

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Uno de sus puntos más destacados está en el diseño. El Basalt mide 4,34 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,58 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,64 metros. Además, ofrece 490 litros de capacidad de baúl, una cifra importante para un vehículo de este tamaño.

Dos motores disponibles

La gama argentina tiene dos alternativas mecánicas.

Las versiones Live Pack y Feel utilizan un motor naftero de 1.3 litros, que desarrolla 96 CV y 125 Nm de torque.

Está asociado a una caja manual de cinco velocidades y puede alcanzar una velocidad máxima declarada de 170 km/h.

Por encima aparecen las variantes Shine T200 y Dark Edition.

Estas incorporan el conocido motor turbo de tres cilindros y 1.0 litro, con 120 CV y 200 Nm de torque.

En este caso, la transmisión es automática CVT, con siete marchas simuladas, y la velocidad máxima declarada asciende a 186 km/h.

Todas las versiones tienen tracción delantera.

Qué equipamiento ofrece

Desde las versiones de entrada, el Basalt incorpora cuatro airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y frenos ABS. También dispone de anclajes ISOFIX para las plazas traseras.

Las versiones más equipadas agregan cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, climatizador automático, control de velocidad y llantas de aleación. El Shine suma además tapizados de cuero y volante revestido en cuero.

La Dark Edition se diferencia principalmente por su estética: incorpora llantas negras de 16 pulgadas, emblemas específicos, detalles exteriores oscurecidos y spoiler trasero.

Cuánto cuesta hoy en Argentina

Durante octubre de 2026, los valores de referencia de la gama son:

Basalt Live Pack 1.3: $36.780.000.

Basalt Feel 1.3: $38.920.000.

Basalt Shine T200: $43.380.000.

Basalt Dark Edition T200: $43.970.000.

Sin embargo, existe actualmente una diferencia importante entre el precio de lista y las promociones comerciales. En su página oficial, Citroën Argentina ofrece actualmente el Basalt Shine T200 por $35.300.000 como precio especial, además de opciones de financiación a tasa 0%.

Por eso, el monto efectivo puede variar considerablemente según concesionario, financiación, patentamiento y bonificaciones vigentes. Con estas características, el Citroën Basalt apunta a quienes buscan un vehículo con aspecto de SUV, buen espacio de baúl y una alternativa turbo automática sin saltar hacia los modelos más grandes y costosos del mercado.

Su principal argumento actual está justamente en esa combinación: 490 litros de baúl, hasta 120 CV y un precio promocional que coloca al Shine T200 cerca de los $35 millones.