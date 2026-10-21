Cómo es el Chevrolet Corvette, un auto histórico

El Chevrolet Corvette es mucho más que un auto deportivo. Desde su aparición en 1953, se transformó en uno de los modelos más representativos de Estados Unidos y en una referencia permanente dentro de la industria automotriz.

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Su historia comenzó cuando General Motors decidió desarrollar un deportivo estadounidense capaz de competir en imagen y prestaciones con los modelos europeos que ganaban popularidad después de la Segunda Guerra Mundial.

El primer Corvette, conocido posteriormente como C1, fue presentado en 1953 y tenía una característica muy poco habitual para la época: su carrocería estaba construida en fibra de vidrio. Las primeras unidades utilizaban un motor de seis cilindros, pero la llegada del V8 pocos años después terminó definiendo la personalidad que acompañaría al modelo durante décadas.

El Sting Ray que lo convirtió en leyenda

Uno de los momentos más importantes llegó en 1963 con la segunda generación, denominada C2. Allí apareció el nombre Sting Ray, asociado para siempre al Corvette.

La versión coupé de 1963 es especialmente recordada por su luneta trasera dividida en dos, conocida como “Split Window”, una solución que duró solamente un año y convirtió a esas unidades en algunas de las más buscadas por los coleccionistas.

El C2 también reforzó la fórmula que hizo famoso al modelo: motor delantero V8, tracción trasera, gran potencia y una carrocería considerablemente más liviana que la de muchos autos estadounidenses tradicionales.

Ocho generaciones diferentes

Después llegó el C3, producido desde fines de los años 60 y fácilmente reconocible por sus formas curvas y su largo capot.

Las generaciones C4, C5, C6 y C7 fueron incorporando progresivamente electrónica, materiales más livianos, mejores suspensiones y motores cada vez más potentes.

Pero el cambio más radical ocurrió en 2020.

Con la llegada del Corvette C8, Chevrolet abandonó por primera vez en la historia del modelo la clásica configuración de motor delantero.

El V8 pasó a ubicarse detrás de los ocupantes, transformándolo en un deportivo de motor central, una arquitectura similar a la utilizada por muchos superautos de Ferrari, Lamborghini o McLaren.

Un deportivo con diferentes personalidades

A lo largo de su historia, el Corvette tuvo múltiples versiones.

El Stingray suele ocupar el escalón de entrada, mientras que denominaciones como Z06 y ZR1 identifican variantes considerablemente más extremas.

También existieron versiones descapotables y ediciones especiales destinadas a circuito.

Una característica se mantuvo durante gran parte de su historia: ofrecer prestaciones propias de deportivos mucho más costosos a un precio relativamente inferior.

Esa fórmula ayudó a convertirlo en uno de los grandes símbolos de Chevrolet.

Un auto que ya superó los 70 años

El Corvette atravesó cambios tecnológicos, crisis petroleras, nuevas normas ambientales y distintas generaciones de deportivos sin desaparecer. Pasó del seis cilindros original a enormes V8, de carburadores a inyección electrónica y finalmente de motor delantero a central. Más de siete décadas después de su nacimiento, continúa en producción.

Por eso, el Chevrolet Corvette no es solamente un deportivo rápido: es uno de los pocos autos estadounidenses que logró mantener una identidad propia durante más de 70 años y evolucionar sin perder su condición de ícono.