Chevrolet Astra: las 5 características que debés conocer sí o sí

Comprar un Chevrolet Astra usado en Argentina sigue siendo una opción atractiva por su robustez mecánica, motor 2.0 de 140 CV y confort en ruta a precio accesible. Sin embargo, su elevado consumo urbano y el desgaste eléctrico por la antigüedad del vehículo exigen revisar a fondo el historial de mantenimiento antes de cerrar la compra.

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aunque dejó de comercializarse hace más de una década, todavía existen numerosas unidades disponibles en el mercado de segunda mano. Su rendimiento, equipamiento y robustez mecánica explican parte de esa vigencia. Sin embargo, también existen algunos puntos que deben considerarse debido a la antigüedad de las unidades.

1. Un motor 2.0 como gran protagonista

Una de las señas de identidad del Astra argentino fue su motor naftero 2.0 de cuatro cilindros. En su última etapa comercial utilizó una evolución con tecnología Flexpower y alrededor de 140 CV, asociada principalmente a una caja manual de cinco velocidades.

Se trataba de una potencia considerable para un vehículo generalista de su época y le proporcionaba buenas prestaciones tanto en ciudad como en ruta. Como contrapartida, el consumo de combustible puede resultar elevado frente a motores modernos de menor cilindrada y con tecnologías más eficientes.

2. Buen comportamiento en ruta

El segundo atributo está relacionado con su comportamiento dinámico. El Astra fue concebido como un vehículo del segmento C y cuenta con una configuración orientada a ofrecer estabilidad a velocidades de ruta.

Su distancia entre ejes, trochas y puesta a punto permiten un comportamiento sólido, una característica que todavía puede resultar atractiva para quienes buscan un usado destinado a realizar viajes frecuentes.

3. Dos tipos de carrocería

En Argentina, el Astra estuvo disponible principalmente con carrocería hatchback de cinco puertas y sedán de cuatro puertas. Esta variedad permitió cubrir públicos diferentes: el hatchback ofrecía una imagen más deportiva, mientras que el sedán priorizaba capacidad de baúl y una configuración más tradicional.

Además, determinadas versiones incorporaron elementos estéticos específicos y distintos niveles de equipamiento.

4. Equipamiento destacado para su época

Dependiendo del año y la versión, podía incorporar elementos como aire acondicionado o climatizador, dirección asistida, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, computadora de a bordo y llantas de aleación.

Las variantes superiores agregaban más elementos de confort y seguridad. Sin embargo, hay que recordar que pertenece a una generación anterior a la incorporación masiva de los asistentes electrónicos actuales, por lo que no puede compararse con un vehículo moderno en seguridad activa.

5. Mecánica conocida, pero la edad importa

Uno de los argumentos que sostiene al Astra dentro del mercado usado es que su mecánica lleva muchos años en circulación y es ampliamente conocida por talleres y especialistas.

Sin embargo, actualmente el punto decisivo no es únicamente la reputación del modelo, sino el estado particular de cada unidad. Antes de comprar uno resulta fundamental revisar sistema de refrigeración, distribución, pérdidas de fluidos, suspensión, embrague, instalación eléctrica y antecedentes de mantenimiento. El Chevrolet Astra sigue siendo, de esta manera, una alternativa interesante para quienes buscan un mediano usado con un motor potente y buen desempeño rutero. Pero la antigüedad juega un papel cada vez mayor: encontrar una unidad correctamente mantenida puede ser mucho más importante que elegir determinado año o versión.