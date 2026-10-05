Qué es una casa rodante, para qué sirve y cuánto cuesta hoy en Argentina

Una casa rodante es, en términos simples, una pequeña vivienda diseñada para viajar. A diferencia de un motorhome, que posee motor propio y puede desplazarse por sus propios medios, la casa rodante tradicional es un remolque que necesita ser arrastrado por un automóvil, SUV o camioneta con capacidad adecuada.

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Dentro puede existir prácticamente todo lo necesario para pasar varios días lejos de casa. Las versiones más sencillas suelen incorporar camas o sectores convertibles, espacio de guardado, iluminación y alguna pequeña cocina. A medida que aumenta el tamaño pueden sumar heladera, anafe, mesa, baño con ducha, tanque de agua, calefacción, aire acondicionado y sistemas eléctricos independientes.

¿Para qué sirve una casa rodante?

Su principal objetivo es brindar alojamiento durante un viaje sin necesidad de reservar un hotel en cada destino. El usuario puede trasladarse entre campings o lugares habilitados llevando consigo camas, equipaje, alimentos y diferentes comodidades. Esta característica resulta especialmente atractiva para quienes realizan vacaciones largas, viajes por distintas provincias o turismo de naturaleza. También permite modificar el recorrido con mayor libertad.

Sin embargo, viajar con una casa rodante exige planificación. El vehículo encargado de remolcarla debe tener capacidad suficiente para soportar su peso, mientras que el enganche, neumáticos, frenos y sistema eléctrico deben encontrarse en condiciones adecuadas. También cambia la manera de manejar: aumenta la longitud total del conjunto y son necesarios mayores márgenes para doblar, estacionar y frenar.

¿Cuánto cuesta una casa rodante?

Los precios presentan enormes diferencias. En el mercado argentino, durante 2026 pueden encontrarse pequeñas casas rodantes nuevas y homologadas desde aproximadamente $4,5 millones a $6,5 millones. Una unidad de alrededor de 3,5 o 4 metros puede ubicarse aproximadamente entre $7 millones y $9 millones, dependiendo de su configuración.

Al subir de tamaño y equipamiento, el salto resulta considerable. Por ejemplo, existen modelos de aproximadamente cuatro metros con baño y mayor nivel de confort que se publican alrededor de $18,5 millones, mientras que unidades más grandes pueden ubicarse cerca de $25 millones a $28 millones. En el extremo superior aparecen casas rodantes de alta gama de unos seis metros que llegan aproximadamente a $52 millones.

También existe un mercado de unidades usadas e importadas, donde los valores pueden aparecer directamente expresados en dólares. Por eso no existe un único “precio promedio” para una casa rodante. Como referencia, una opción compacta puede rondar actualmente los $5 millones a $9 millones, mientras que una unidad familiar más completa puede superar fácilmente los $15 millones o $20 millones.

El tamaño, cantidad de camas, baño, cocina, sistema eléctrico, materiales, homologación y equipamiento modifican considerablemente el valor final. Así, una casa rodante puede ir desde una solución relativamente simple para dormir durante una escapada hasta convertirse en una auténtica vivienda móvil con prácticamente todas las comodidades de una casa tradicional.