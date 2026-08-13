Camionetas 4x4 o autos: cuáles son mejores para manejar todos los días en la ciudad

Las camionetas 4x4 dejaron hace tiempo de ser vehículos reservados exclusivamente para el campo, el trabajo o los caminos complicados. En las principales ciudades argentinas es habitual encontrarlas en el tránsito cotidiano y, para muchos usuarios, se convirtieron en el vehículo familiar. Sin embargo, cuando el uso se concentra principalmente en calles y avenidas, sus características pueden transformarse tanto en ventajas como en desventajas frente a un auto convencional.

Una de las mayores virtudes de una camioneta es su altura respecto del suelo. Pozos, lomos de burro, calles deterioradas y algunas cunetas pueden superarse con mayor tranquilidad gracias al despeje y a suspensiones generalmente preparadas para soportar condiciones más exigentes. La posición elevada de manejo también permite observar el tránsito desde una perspectiva diferente y anticipar algunas situaciones.

La robustez constituye otro punto importante. En el caso de las pick-ups medianas, modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok o Chevrolet S10 utilizan estructuras y componentes preparados para soportar cargas importantes y circular fuera del asfalto. Además, la caja de carga brinda una capacidad difícil de igualar para un automóvil.

El 4x4 tiene beneficios, pero no siempre son necesarios

La tracción 4x4 permite distribuir la fuerza del motor entre ambos ejes y resulta especialmente útil sobre barro, arena, ripio o superficies con poca adherencia. En determinados modelos también existen reductora y diferentes programas electrónicos para enfrentar terrenos complicados.

Dentro de la ciudad, sin embargo, esas capacidades difícilmente sean aprovechadas. En condiciones normales de asfalto, una camioneta 4x2 puede cumplir prácticamente las mismas funciones cotidianas. Incluso muchos sistemas 4x4 permanecen desconectados durante la mayor parte del recorrido urbano.

El tamaño representa una de las principales contras. Una pick-up mediana puede superar ampliamente los cinco metros de largo, algo que se siente al buscar estacionamiento, ingresar a una cochera o circular por calles angostas. Su mayor radio de giro también puede exigir más maniobras que un hatchback o sedán.

Consumo y mantenimiento: el terreno donde gana el auto

El peso y la aerodinámica también juegan su papel. Una camioneta normalmente necesita más combustible que un auto para recorrer la misma distancia, especialmente en tránsito urbano, donde las aceleraciones y frenadas son constantes. A esto se pueden sumar neumáticos más grandes y componentes cuyo reemplazo suele ser más costoso.

Un auto compacto, por el contrario, resulta más sencillo de estacionar, consume menos combustible y generalmente presenta menores gastos asociados al uso diario. También ofrece un comportamiento más ágil y un centro de gravedad más bajo, características especialmente útiles sobre asfalto.

La elección, entonces, depende fundamentalmente del uso. Una 4x4 tiene sentido para quien combina ciudad con rutas, caminos rurales, terrenos difíciles o necesita capacidad de carga, porque permite reunir diferentes funciones en un mismo vehículo. Para alguien que circula casi exclusivamente por ciudad, en cambio, buena parte de esas capacidades quedarán desaprovechadas.

Las camionetas ofrecen robustez, versatilidad y una posición de manejo elevada, pero pagan esas virtudes con mayores dimensiones y gastos. En la jungla urbana, el vehículo más grande y capaz no necesariamente es el más conveniente: muchas veces, un auto más liviano y compacto termina siendo la herramienta más eficiente para todos los días.