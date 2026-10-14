Cómo cambió el volante de los autos con los años y por qué hoy parece una computadora

El volante es uno de los elementos más antiguos del automóvil, pero también uno de los que más cambió. Durante décadas fue simplemente una pieza circular conectada mecánicamente con las ruedas delanteras. Hoy, en cambio, puede incorporar airbags, botones, sensores, calefacción, levas de cambio y hasta controles táctiles.

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En los primeros autos, el volante era extremadamente simple.

Su función principal era transmitir directamente el movimiento de las manos del conductor al sistema de dirección. No había botones, asistencia eléctrica ni elementos de seguridad integrados.

Además, girarlo podía requerir bastante fuerza.

Los sistemas de dirección eran puramente mecánicos y, especialmente a baja velocidad, estacionar un vehículo pesado exigía un esfuerzo considerable.

La llegada de la dirección asistida

Uno de los primeros grandes cambios fue la aparición de la dirección asistida.

A partir de mediados del siglo XX, diferentes fabricantes comenzaron a incorporar sistemas hidráulicos que ayudaban al conductor a mover las ruedas.

Eso permitió utilizar volantes más pequeños y realizar maniobras con mucho menos esfuerzo.

Décadas después llegaron los sistemas electrohidráulicos y finalmente la dirección asistida eléctrica, actualmente muy extendida.

Esta tecnología permite variar la asistencia según la velocidad: el volante puede sentirse liviano durante un estacionamiento y más firme al circular rápido por una ruta.

El airbag cambió su diseño

Otro cambio fundamental apareció con la incorporación del airbag del conductor.

El centro del volante pasó a convertirse en una estructura diseñada para alojar una bolsa inflable capaz de desplegarse en milisegundos durante un accidente.

Esto modificó completamente su diseño.

El volante dejó de ser simplemente un aro con rayos y pasó a formar parte directa del sistema de seguridad del vehículo.

Por eso nunca debe modificarse o reemplazarse sin tener en cuenta el airbag y los sistemas electrónicos asociados.

Llegaron los botones

Durante los años 90 y 2000 comenzaron a multiplicarse los controles incorporados.

Primero aparecieron funciones sencillas como subir o bajar el volumen de la radio.

Después llegaron botones para cambiar canciones, atender llamadas, utilizar el control de velocidad crucero, acceder al tablero digital o activar asistentes de conducción.

El objetivo es que el conductor pueda realizar cada vez más acciones sin retirar las manos del volante.

Los volantes modernos son electrónicos

Actualmente, algunos modelos incorporan superficies táctiles, sensores capacitivos y sistemas capaces de detectar si el conductor mantiene las manos correctamente apoyadas.

Esto resulta fundamental para determinadas asistencias como el mantenimiento de carril o el control de velocidad crucero adaptativo.

También pueden incorporar calefacción y levas ubicadas detrás del volante para cambiar de marcha en transmisiones automáticas o deportivas.

En vehículos eléctricos, esas levas incluso pueden utilizarse para modificar el nivel de frenado regenerativo.

Ya no siempre son completamente redondos

Otra transformación visible está en la forma.

Muchos autos deportivos utilizan volantes achatados en la parte inferior, mientras que algunos modelos modernos experimentan con diseños similares a los utilizados en competición.

En determinados vehículos eléctricos aparecieron incluso volantes tipo “yoke”, con una forma más parecida a los mandos de un avión que al tradicional aro circular.

Sin embargo, el volante clásico sigue siendo el más habitual.

La evolución muestra cómo una pieza aparentemente sencilla terminó convirtiéndose en uno de los principales centros de control del auto.

Hoy el volante no solamente decide hacia dónde va el vehículo: también permite controlar entretenimiento, velocidad, asistencias, información del tablero y diferentes funciones de seguridad sin quitar las manos de la conducción.