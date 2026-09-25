La batalla de las hinchadas: quién tiene más fanáticos, Dodge o Torino

La pasión por las marcas es una característica prácticamente inseparable del Turismo Carretera. Un piloto puede cambiar de equipo, pero para muchos aficionados abandonar a Ford, Chevrolet, Dodge o Torino resulta mucho más difícil.

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Entre las dos últimas existe una comparación especialmente interesante.

Según una encuesta realizada por Carburando entre 1.244 participantes, Torino consiguió el 5% de los votos, mientras que Dodge obtuvo el 3%.

De acuerdo con ese relevamiento, entonces, Torino tuvo más aficionados que Dodge, con una diferencia de dos puntos porcentuales.

Sin embargo, existe una aclaración fundamental.

La consulta fue realizada en 2016 entre la audiencia del medio y no constituye un estudio estadístico representativo de toda la población argentina. Tampoco existe actualmente un padrón oficial de simpatizantes del TC que permita determinar exactamente cuántos hinchas posee cada fabricante.

En aquella encuesta, además, las dos quedaron considerablemente por detrás de los gigantes históricos de la categoría: Chevrolet consiguió el 55% y Ford, el 37%.

¿Por qué Torino tiene tantos seguidores?

El vínculo del público argentino con Torino tiene una característica particular: el automóvil quedó profundamente asociado con la industria nacional.

El IKA Torino fue presentado en Argentina en 1966 y rápidamente consiguió construir una identidad que trascendió al propio producto.

Su participación deportiva fue fundamental.

Los éxitos en el Turismo Carretera, sumados a la histórica actuación de los Torino en las 84 Horas de Nürburgring de 1969, terminaron convirtiéndolo en uno de los grandes símbolos del automovilismo argentino.

Décadas después, aquella identificación continúa.

En 2022, José Manuel Urcera volvió a colocar a Torino en lo más alto al conquistar el campeonato del Turismo Carretera, terminando con una espera de 51 años sin títulos para la marca.

Dodge también tiene una hinchada histórica

Que aparezca por debajo en aquella encuesta no significa que Dodge tenga poca presencia dentro del TC.

La marca construyó una enorme tradición alrededor de modelos como la Dodge GTX y contó con pilotos que dejaron una marca profunda en la categoría.

Incluso las dos parcialidades tienen sectores históricamente identificados dentro del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Los seguidores de Dodge son conocidos como La 7, mientras que los de Torino se identifican tradicionalmente con La 16, denominaciones nacidas de las tribunas donde se reunían sus fanáticos.

Actualmente, además, ambas identidades sobrevivieron a la renovación técnica del Turismo Carretera, que dejó atrás las tradicionales siluetas utilizadas durante décadas.

Entonces, ¿Cuál tiene más hinchas?

La respuesta depende de la encuesta utilizada y no existe una medición nacional definitiva. Pero en el relevamiento de Carburando disponible para comparar directamente a las cuatro marcas tradicionales, Torino consiguió el 5% frente al 3% de Dodge.

Una diferencia pequeña frente al dominio de Ford y Chevrolet, pero suficiente para colocar al Toro por encima de la Pentaestrella en aquella votación y confirmar que ambas mantienen dos de las parcialidades más tradicionales del automovilismo argentino.