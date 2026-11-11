Cómo es el avión que trasladó al Papa León XIV de Argentina a Perú

El Papa León XIV dejó Argentina este miércoles 11 de noviembre a bordo de uno de los aviones más grandes de la flota de Aerolíneas Argentinas. Se trata de un Airbus A330-200, matrícula LV-GHQ, utilizado para trasladar al Pontífice y a su comitiva desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta Lima, donde continuó su gira por Perú.

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El vuelo especial fue identificado como AR1096 y salió de Buenos Aires durante la tarde. La aeronave llegó posteriormente a la capital peruana, completando así el operativo organizado por Aerolíneas Argentinas para los desplazamientos del Papa durante su paso por el país.

Pero, ¿Cómo es el avión elegido para este viaje?

Un Airbus A330-200 pensado para vuelos largos

El LV-GHQ es concretamente un Airbus A330-202, número de serie 1737. Aerolíneas Argentinas lo recibió nuevo de fábrica en agosto de 2016 y fue la tercera unidad de este modelo entregada directamente por Airbus a la compañía.

Se trata de un avión de fuselaje ancho y dos pasillos diseñado principalmente para vuelos de media y larga distancia. El A330-200 mide aproximadamente 58,8 metros de largo, tiene una envergadura de 60,3 metros y alcanza los 17,4 metros de altura.

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. Dependiendo de la configuración y las condiciones de operación, este modelo puede recorrer alrededor de 13.450 kilómetros, una distancia muy superior a los aproximadamente 3.100 kilómetros que separan Buenos Aires de Lima.

Cuántas personas pueden viajar

La configuración depende de cada aerolínea. Airbus establece para el A330-200 una capacidad habitual de entre 210 y 250 pasajeros, aunque técnicamente puede alcanzar una capacidad máxima considerablemente mayor en configuraciones de alta densidad.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, los A330-200 cuentan con sectores diferenciados de Business, Economy+ y Economy. La compañía informa que sus distintas versiones incorporan pantallas individuales, conexiones USB y espacios adaptados para pasajeros con movilidad reducida.

La matrícula LV-GHQ, además, está equipada con dos motores de la familia General Electric CF6, utilizados en numerosos aviones de largo alcance.

Un avión diferente al que utilizó para llegar

El Airbus A330-200 no fue el mismo avión que había llevado al Papa León XIV desde Montevideo hasta Buenos Aires.

Para su llegada a Argentina y posteriormente para sus vuelos entre Buenos Aires y Córdoba, Aerolíneas Argentinas utilizó un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD. Ese avión recibió un ploteo especial con el escudo de León XIV, la inscripción “Pontifex Maximus” y una imagen de la Virgen de Luján dentro de la cabina.

Para el viaje internacional hacia Perú, en cambio, se eligió el Airbus A330-200, un avión de mayores dimensiones y preparado para operaciones de largo alcance.

Con la llegada del AR1096 a Lima, Aerolíneas Argentinas terminó su participación en el operativo aéreo de la visita papal. A partir de allí, LATAM Airlines quedó a cargo de los siguientes desplazamientos de León XIV por Perú, donde su agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa antes del regreso a Roma.