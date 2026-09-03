Qué autos consumen menos combustible en Argentina en septiembre de 2026

El consumo de combustible es uno de los puntos que más pesan al momento de elegir un auto en Argentina. Con el costo de mantener un vehículo en aumento, durante septiembre de 2026 existen opciones capaces de recorrer 100 kilómetros utilizando una cantidad de nafta considerablemente menor que un vehículo convencional, especialmente gracias al avance de las mecánicas híbridas.

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Entre los modelos actualmente comercializados, uno de los grandes referentes es el Toyota Yaris Cross Hybrid. El SUV compacto, lanzado este año en el país, combina un motor naftero 1.5 de ciclo Atkinson con uno eléctrico y desarrolla 111 CV de potencia conjunta. Según los datos homologados publicados por Toyota Argentina, registra apenas 3,9 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado.

La cifra resulta todavía más llamativa en ciudad: allí el Yaris Cross Hybrid declara 3,3 l/100 km, mientras que en utilización extraurbana llega a 4,3 l/100 km. Esto ocurre porque los híbridos sacan mayor provecho del motor eléctrico en el tránsito urbano y recuperan energía durante las desaceleraciones y frenadas. La batería se recarga automáticamente y no necesita enchufarse.

Dentro de la misma tecnología aparecen los Toyota Corolla Hybrid y Corolla Cross Hybrid, dos de los híbridos más conocidos del mercado local. Toyota sostiene que este tipo de mecánica puede utilizar hasta un 50% menos combustible que una equivalente convencional en determinadas condiciones urbanas.

En el Corolla Cross, sin embargo, una prueba realizada en condiciones reales permite mostrar que los valores pueden cambiar respecto de una homologación. Una medición publicada en junio registró alrededor de 5,5 l/100 km en ciudad y casi 7 l/100 km circulando a 130 km/h en ruta.

No hace falta comprar necesariamente un híbrido para conseguir consumos contenidos. El Renault Kwid, uno de los autos más económicos disponibles en septiembre, utiliza un pequeño motor naftero 1.0 SCe de tres cilindros. Renault informa un rendimiento de 15,3 km/l en ciudad y 15,7 km/l en ruta, equivalentes aproximadamente a 6,5 y 6,4 litros cada 100 kilómetros, respectivamente.

Además, el Kwid mantiene una de sus principales ventajas en el precio. Durante septiembre de 2026 Renault publica un precio sugerido de $28.300.000 para el Kwid 1.0 Iconic Bitono, por lo que combina un costo de acceso relativamente bajo con una mecánica orientada al ahorro.

Otro nombre que aparece entre los modelos orientados a la eficiencia es el Fiat Mobi, que conserva una mecánica pequeña y un peso reducido como principales aliados para limitar el gasto de nafta. Fiat incluye al modelo dentro de sus vehículos con etiquetado oficial de eficiencia energética.

Así, los híbridos llevan ventaja cuando el objetivo es conseguir los consumos más bajos, principalmente en ciudad. El Yaris Cross Hybrid, con sus 3,3 l/100 km urbanos y 3,9 l/100 km combinados homologados, es uno de los ejemplos más claros disponibles en Argentina en septiembre. Para quienes buscan un vehículo más económico y de mecánica convencional, alternativas pequeñas como el Kwid siguen ofreciendo consumos contenidos sin necesidad de incorporar un sistema electrificado.