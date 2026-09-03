Los autos más baratos y más caros de Argentina en agosto de 2026: cuánto cuesta cada uno

El mercado de autos 0 km en Argentina ofrece en agosto de 2026 una variedad de precios cada vez mayor. La llegada de nuevas marcas, especialmente de origen chino, modificó el segmento de entrada, mientras que en el otro extremo los deportivos y vehículos premium mantienen valores que pueden multiplicar varias veces el precio de un auto convencional.

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Entre los económicos apareció una de las grandes novedades del año: el auto más barato de Argentina pasó a ser eléctrico. El JMEV Easy 3 se comercializa por US$16.900, equivalentes a unos $24.843.000 tomando un dólar de $1.470 como referencia. La reducción de su precio desplazó al Renault Kwid del liderazgo que había mantenido dentro de los modelos de entrada.

El segundo lugar quedó justamente para el Renault Kwid, cuyo precio de lista durante agosto fue de $27.740.000. Por apenas $160.000 más aparece el Hyundai HB20 Comfort Plus, a $27.900.000, mientras que el cuarto puesto corresponde al Volkswagen Polo Robust, que se ubicó alrededor de los $29.481.100. Los valores corresponden a las versiones de entrada y no contemplan bonificaciones o promociones de los concesionarios.

De esta manera, los cuatro autos más baratos de agosto de 2026 quedaron conformados por:

JMEV Easy 3: US$16.900, aproximadamente $24.843.000. Renault Kwid: $27.740.000. Hyundai HB20: $27.900.000. Volkswagen Polo Robust: $29.481.100.

La fotografía cambia completamente cuando se observa la parte más exclusiva del mercado. Allí aparecen marcas como Ferrari y Porsche, cuyos deportivos tienen precios expresados en dólares y pueden superar varias veces el valor de los modelos generalistas.

Sin embargo, establecer un Top 5 absoluto de los autos más caros de Argentina resulta más difícil que hacerlo con los económicos. Muchas marcas de lujo no cuentan con una lista pública homogénea y algunas unidades llegan configuradas especialmente para cada comprador. Equipamiento opcional, personalización, impuestos y condiciones de importación pueden modificar considerablemente el precio final.

Entre las referencias más altas aparecen modelos de Ferrari, como los 296 GTB y 296 GTS. El 296 GTB es además un ejemplo de cómo evolucionaron los superdeportivos: combina un motor V6 3.0 biturbo con un sistema eléctrico para alcanzar 830 CV de potencia, con prestaciones que lo ubican directamente dentro del mundo de los superautos.

Porsche también se mueve en cifras extraordinarias. Dentro de la familia 911, versiones como el Turbo S T-Hybrid Coupé se ubican en torno a los US$556.900, mientras que el 911 Turbo S T-Hybrid Cabriolet puede alcanzar aproximadamente US$587.600, dependiendo de la configuración y la referencia utilizada.

El contraste sirve para mostrar la amplitud que alcanzó el mercado argentino: mientras acceder al 0 km más económico requiere alrededor de $25 millones, en el segmento de lujo existen vehículos cuyo valor supera holgadamente el medio millón de dólares. Entre ambos extremos conviven ahora autos nafteros, híbridos y eléctricos, además de una cantidad creciente de marcas importadas que están transformando tanto la parte baja como la más exclusiva del mercado.