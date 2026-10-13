Cómo es el autódromo de Austin, donde correrá Franco Colapinto

Después del exigente paso por Singapur, Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 en el Circuit of The Americas, más conocido como COTA, ubicado en Austin, Texas. Se trata de uno de los autódromos modernos más particulares del campeonato porque combina curvas rápidas, sectores lentos, largas rectas y un desnivel que convierte a la primera curva en uno de sus lugares más reconocibles.

{{{htmlAmp}}}

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará entre el 23 y el 25 de octubre de 2026.

La carrera será el domingo 25 a las 15:00 de Austin, es decir, a las 17:00 de Argentina, y tendrá 56 vueltas.

Un circuito de 5,5 kilómetros y 20 curvas

El Circuit of The Americas mide exactamente 5,513 kilómetros y la distancia total de carrera alcanza los 308,405 kilómetros.

A diferencia de Singapur, Mónaco o Bakú, no es un circuito callejero.

Fue construido específicamente para recibir grandes competencias y debutó en la Fórmula 1 en 2012.

Su diseño estuvo a cargo de Hermann Tilke junto con la firma estadounidense HKS, pero tiene una característica particular: varios sectores fueron creados tomando referencias de algunos de los circuitos más famosos del mundo.

Las curvas 3 a 6 recuerdan a las rápidas secuencias de Silverstone y las Esses de Suzuka, obligando a cambiar rápidamente de dirección mientras el auto circula a elevada velocidad.

Más adelante aparecen sectores considerablemente más lentos y técnicos.

Por eso conseguir una buena puesta a punto puede ser complicado: el auto necesita estabilidad en las curvas rápidas, pero también tracción para salir bien de las zonas lentas.

La espectacular subida hacia la curva 1

El lugar más característico de COTA aparece inmediatamente después de la largada.

Desde la recta principal, los pilotos enfrentan una subida extremadamente pronunciada de aproximadamente 41 metros hasta llegar a la curva 1.

Allí deben frenar mientras prácticamente miran hacia el cielo.

La curva es además muy ancha, lo que permite utilizar diferentes trayectorias y genera numerosas peleas durante la primera vuelta.

Después de alcanzar ese punto, la pista comienza a descender.

El desnivel natural del terreno es una de las características que diferencia a Austin de muchos circuitos modernos construidos sobre superficies mucho más planas.

Velocidad y oportunidades de sobrepaso

Otro sector determinante aparece después de la curva 11.

Los pilotos llegan a una larga recta antes de afrontar una fuerte frenada en la curva 12, uno de los principales lugares para intentar un adelantamiento.

Después comienza una secuencia más lenta conocida como el sector del estadio.

Eso significa que durante una misma vuelta el piloto pasa constantemente de curvas de alta velocidad a frenadas fuertes y zonas donde necesita máxima tracción.

Para Colapinto y Alpine, encontrar ese equilibrio será uno de los principales desafíos.

Además, el asfalto de COTA ha sido históricamente exigente por sus irregularidades, aunque el circuito recibió diferentes trabajos de reasfaltado a lo largo de los años.

El autódromo estadounidense se convirtió rápidamente en uno de los escenarios más reconocidos de la era moderna.

No tiene la historia centenaria de Monza o Silverstone, pero su combinación de 20 curvas, 5,513 kilómetros, grandes desniveles y diferentes oportunidades de sobrepaso lo transformó en una prueba muy completa.

Para Franco Colapinto, será el próximo desafío de una temporada que entra en su tramo final: 56 vueltas en uno de los circuitos donde prácticamente todos los aspectos de un Fórmula 1 son puestos a prueba.