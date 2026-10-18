Cómo es el auto que usará el Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV recorrerá distintos puntos de Argentina durante su visita prevista para noviembre de 2026 y tendrá como vehículo protagonista a uno de los modelos más representativos de la industria nacional: la Toyota Hilux. La automotriz confirmó que preparará dos unidades especialmente modificadas para funcionar como Papamóvil durante los desplazamientos públicos del pontífice.

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La elección tiene una particularidad importante. Las camionetas serán producidas en la planta que Toyota Argentina posee en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde la Hilux se fabrica tanto para el mercado local como para exportación. Después serán transformadas por un carrocero homologado para adaptarlas a las necesidades de seguridad, visibilidad y movilidad propias de un vehículo papal.

¿Cómo será la Hilux del Papa en Argentina?

Por el momento, Toyota no informó públicamente qué versión de la Hilux será utilizada ni qué motorización tendrá. Tampoco se difundieron imágenes oficiales del vehículo terminado. Lo que sí está confirmado es que serán dos unidades, una decisión relacionada con la logística de una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La zona trasera deberá ser profundamente modificada. Un Papamóvil normalmente necesita una plataforma elevada para que el pontífice pueda ser visto por las personas ubicadas alrededor del recorrido, además de espacio para un asiento especial y personal de acompañamiento.

También deben incorporarse agarraderas, escalones y diferentes elementos destinados a permitir que el Papa pueda permanecer sentado o de pie mientras el vehículo circula a muy baja velocidad. Una de las grandes incógnitas es cuánto nivel de protección tendrá.

Los últimos papamóviles utilizados por León XIV y anteriormente por Francisco mostraron una tendencia hacia diseños relativamente abiertos, que facilitan el contacto visual con el público. Sin embargo, la configuración definitiva para Argentina todavía no fue revelada oficialmente.

¿Por qué una Toyota Hilux?

La pick-up presenta varias ventajas para este tipo de transformación. Su caja trasera ofrece una superficie amplia donde puede construirse la plataforma destinada al pontífice, mientras que su altura permite conseguir una posición elevada respecto de la multitud.

También se trata de un vehículo robusto, preparado para soportar peso adicional y circular a velocidades reducidas durante períodos prolongados. La Hilux, además, ya tiene antecedentes como Papamóvil. En 2015, Francisco utilizó una unidad especialmente preparada durante su visita a Kenia. Aquella camioneta tenía cabina simple y una estructura posterior adaptada para que el pontífice pudiera saludar al público.

Una tradición argentina

No será la primera vez que un Papa utilice un vehículo nacional durante una visita al país. Cuando Juan Pablo II llegó a Argentina en 1982 utilizó una Ford F-350 adaptada.

En su segunda visita, realizada en 1987, se prepararon vehículos como una Chevrolet C-10 y una Renault Trafic, esta última con una estructura posterior especialmente modificada y protegida. Casi cuatro décadas después, esa tradición continuará con Toyota.

Así, uno de los vehículos más conocidos de las rutas argentinas tendrá una misión completamente diferente: convertirse en el transporte desde el cual León XIV podrá saludar a miles de personas durante su visita al país.