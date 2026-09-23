Abrir el capot una vez al mes y antes de un viaje largo permite prevenir fallas mecánicas graves revisando cinco elementos clave: nivel de aceite, refrigerante, líquido de frenos, limpiaparabrisas y estado de la batería. Un hábito sencillo que evita reparaciones costosas.







No existe un intervalo universal que funcione para todos los vehículos. El manual del fabricante siempre debe ser la principal referencia, pero como medida preventiva puede resultar conveniente realizar una inspección visual aproximadamente una vez al mes y antes de emprender un viaje largo. En vehículos antiguos, con muchos kilómetros o antecedentes de consumo de aceite o refrigerante, los controles pueden necesitar una frecuencia mayor.

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En un contexto donde la reparación integral de un motor puede superar los 2 millones de pesos y los repuestos sufrieron aumentos por encima de la inflación, el mantenimiento preventivo dejó de ser solo una recomendación de manual para convertirse en una estrategia de supervivencia para el bolsillo. Revisar el capot una vez al mes evita fallas graves que hoy resultan inalcanzables para la mayoría de los ingresos familiares.

"Uno de los elementos fundamentales es el aceite del motor. En los autos que poseen varilla medidora, el procedimiento generalmente consiste en estacionar sobre una superficie nivelada, apagar el motor y respetar las indicaciones del fabricante antes de realizar la medición. El nivel debe encontrarse dentro de las marcas establecidas en la varilla.

Circular con una cantidad insuficiente de aceite puede perjudicar la lubricación y generar graves daños internos. Pero agregar demasiado tampoco es recomendable, por lo que nunca debe superarse el nivel máximo indicado. El segundo control importante es el líquido refrigerante. El depósito de expansión posee normalmente referencias de mínimo y máximo que permiten comprobar visualmente su nivel.

¿Cómo medir el nivel de aceite correctamente y qué riesgos hay si falta?

Hay una regla esencial: nunca hay que abrir la tapa del sistema de refrigeración cuando el motor está caliente, porque el circuito puede encontrarse presurizado y expulsar líquido a temperaturas capaces de provocar quemaduras graves.

También conviene observar el depósito del líquido de frenos. Una disminución puede estar relacionada con el desgaste normal de las pastillas, pero una caída pronunciada o repentina también puede indicar una pérdida que requiere atención profesional.

El líquido limpiaparabrisas parece menos importante desde el punto de vista mecánico, pero resulta fundamental para mantener una correcta visibilidad. Quedarse sin él durante un viaje, especialmente con barro, polvo o insectos sobre el parabrisas, puede generar una situación peligrosa.

Abrir el capot también permite detectar problemas que no necesitan instrumentos.

Manchas de aceite, mangueras deterioradas, conexiones flojas, corrosión alrededor de la batería o rastros de refrigerante pueden funcionar como señales tempranas de una avería.

Esto no significa que el conductor deba convertirse en mecánico. Determinados componentes de los vehículos modernos requieren herramientas específicas y conocimientos técnicos, mientras que los autos híbridos y eléctricos incorporan sistemas de alta tensión que no deben manipularse sin capacitación adecuada. La clave está en realizar controles básicos y reconocer cuándo existe algo fuera de lo normal. Además, la inspección mensual nunca reemplaza los services programados por el fabricante. Aceite, filtros, correas, bujías y otros elementos poseen intervalos específicos establecidos según kilómetros recorridos o tiempo transcurrido.

Por eso, dedicar algunos minutos una vez por mes y antes de un viaje largo a mirar debajo del capot puede ayudar a descubrir una pérdida o un nivel incorrecto antes de que aparezca una avería. Es una tarea sencilla que puede evitar desde quedarse detenido en la calle hasta enfrentar una reparación mucho más costosa.