Así es Zandvoort, el desafiante circuito de la Fórmula 1 que le espera a Franco Colapinto

El Circuito de Zandvoort vuelve a recibir a la Fórmula 1 con una característica que lo diferencia de buena parte de los escenarios modernos: es corto, angosto, rápido y prácticamente no permite errores. Ubicado entre las dunas y muy cerca del Mar del Norte, es el escenario del Gran Premio de Países Bajos y uno de los trazados de la vieja escuela que todavía sobreviven en el calendario.

La pista tiene una extensión de 4,259 kilómetros y 14 curvas. Para la carrera de 2026 están previstas 72 vueltas, con una distancia total de 306,587 kilómetros. Además, el récord oficial de vuelta en carrera pertenece a Lewis Hamilton, quien marcó 1m11s097 con Mercedes durante la edición de 2021.

Zandvoort abrió sus puertas en 1948 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1952. La categoría compitió allí de manera intermitente hasta 1985 y posteriormente abandonó el circuito durante más de tres décadas. Su regreso estaba programado inicialmente para 2020, pero la pandemia retrasó los planes y finalmente el Gran Premio volvió al calendario en 2021.

Una de sus características más llamativas está en las curvas peraltadas. La curva 3, conocida como Hugenholtzbocht, y la última, Arie Luyendykbocht, presentan inclinaciones muy superiores a las habituales en la Fórmula 1. Este diseño permite a los pilotos afrontar esos sectores a elevada velocidad y utilizar diferentes trayectorias.

La curva 1, Tarzan, es otro de los puntos emblemáticos. Se encuentra inmediatamente después de la recta principal y representa una de las mejores posibilidades para intentar un sobrepaso. Allí los pilotos llegan a gran velocidad y deben realizar una frenada fuerte antes de ingresar a una horquilla a la derecha. El reducido ancho de la pista hace que cualquier intento sea especialmente delicado.

Después comienza una sucesión de curvas que aprovecha los desniveles naturales de las dunas. El sector intermedio exige precisión y confianza en el monoplaza, especialmente en los cambios de dirección rápidos. El propio circuito define a Zandvoort como una pista “old school”, caracterizada por sus curvas veloces y desafiantes.

El principal problema aparece a la hora de adelantar. La pista es estrecha y seguir de cerca a otro monoplaza puede resultar complicado, por lo que la clasificación y la estrategia adquieren una importancia enorme. La FIA ha definido históricamente a Zandvoort como un circuito de alta carga aerodinámica, donde los adelantamientos suelen ser más difíciles que en pistas con grandes rectas.

Otro factor que puede modificar completamente el fin de semana es el clima. Su ubicación junto al mar provoca condiciones variables, con viento y posibilidades de lluvia que pueden complicar todavía más una pista donde salirse de la trayectoria ideal suele tener consecuencias.

Zandvoort representa así un desafío diferente para la Fórmula 1 moderna: 14 curvas, fuertes peraltes, desniveles, poco espacio y escaso margen para equivocarse. Un circuito donde la velocidad importa, pero donde la precisión del piloto puede terminar marcando una diferencia todavía mayor.