Así está el campeonato del TN hoy: las posiciones de la Clase 2 y Clase 3

El Turismo Nacional atraviesa la etapa decisiva de su temporada 2026. Después de la décima fecha disputada en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, solamente quedan las competencias de Concordia y Viedma para definir a los campeones de la Clase 2 y la Clase 3.
Las dos divisionales presentan situaciones bastante diferentes. En la Clase 2, apenas 14 puntos separan a los tres primeros. En la Clase 3, en cambio, Agustín Canapino consiguió construir una ventaja de 43 unidades sobre Julián Santero.
Clase 2: tres pilotos separados por apenas 14 puntos
El líder es Exequiel Bastidas, que suma 291 puntos con el Toyota Yaris. El segundo puesto pertenece a Francisco Coltrinari, con 280 unidades, apenas 11 menos que el puntero.
Y muy cerca aparece Tomás Vitar, que después de ganar la carrera de Mendoza alcanzó los 277 puntos y quedó solamente a 14 del liderazgo.
La tabla de las primeras posiciones está así:
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Exequiel Bastidas: 291 puntos
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Francisco Coltrinari: 280
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Tomás Vitar: 277
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Juan Ignacio Canela: 212
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Martín Leston: 189
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Maximiliano Bestani: 153
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Pedro Grippo: 146
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Santino Balerini: 144
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Valentino Quattrocchi: 140
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Andrés Calderón: 139
Por la diferencia existente entre los tres primeros, la Clase 2 llegará con una definición completamente abierta a las últimas dos fechas.
Clase 3: Canapino tiene una ventaja importante
La situación es diferente en la divisional mayor.
Agustín Canapino continúa primero con 299 puntos, después de terminar cuarto en la última competencia.
El piloto de Chevrolet tiene una ventaja de 43 unidades sobre Julián Santero, que suma 256.
Tercero se encuentra Facundo Chapur, con 232 puntos, mientras que Mauricio Lambiris aparece cuarto con 224.
Las diez primeras posiciones son:
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Agustín Canapino: 299 puntos
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Julián Santero: 256
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Facundo Chapur: 232
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Mauricio Lambiris: 224
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Jorge Barrio: 214
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Bautista Damiani: 177
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Sebastián Gómez: 166
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Facundo Ardusso: 164
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Lucas Vicino: 161
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Leonel Pernía: 159
La última carrera fue ganada por Javier Merlo, mientras que Lambiris y Santero completaron el podio.
Cuándo son las últimas dos fechas
El próximo capítulo del campeonato será el 1° de noviembre, cuando el TN visite el Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Después llegará la definición. El Gran Premio Coronación está previsto para el 29 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro.
Así, el panorama muestra dos luchas distintas: Bastidas, Coltrinari y Vitar están separados por solamente 14 puntos en Clase 2, mientras que Canapino llega a las últimas dos competencias con una diferencia considerable en la Clase 3.
Con todavía muchos puntos en juego, ninguno de los dos campeonatos está matemáticamente terminado y Concordia puede convertirse en una fecha determinante antes de la definición final en Viedma.