Así está el campeonato del TN hoy: las posiciones de la Clase 2 y Clase 3

El Turismo Nacional atraviesa la etapa decisiva de su temporada 2026. Después de la décima fecha disputada en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, solamente quedan las competencias de Concordia y Viedma para definir a los campeones de la Clase 2 y la Clase 3.

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Las dos divisionales presentan situaciones bastante diferentes. En la Clase 2, apenas 14 puntos separan a los tres primeros. En la Clase 3, en cambio, Agustín Canapino consiguió construir una ventaja de 43 unidades sobre Julián Santero.

Clase 2: tres pilotos separados por apenas 14 puntos

El líder es Exequiel Bastidas, que suma 291 puntos con el Toyota Yaris. El segundo puesto pertenece a Francisco Coltrinari, con 280 unidades, apenas 11 menos que el puntero.

Y muy cerca aparece Tomás Vitar, que después de ganar la carrera de Mendoza alcanzó los 277 puntos y quedó solamente a 14 del liderazgo.

La tabla de las primeras posiciones está así:

Exequiel Bastidas: 291 puntos Francisco Coltrinari: 280 Tomás Vitar: 277 Juan Ignacio Canela: 212 Martín Leston: 189 Maximiliano Bestani: 153 Pedro Grippo: 146 Santino Balerini: 144 Valentino Quattrocchi: 140 Andrés Calderón: 139

Por la diferencia existente entre los tres primeros, la Clase 2 llegará con una definición completamente abierta a las últimas dos fechas.

Clase 3: Canapino tiene una ventaja importante

La situación es diferente en la divisional mayor.

Agustín Canapino continúa primero con 299 puntos, después de terminar cuarto en la última competencia.

El piloto de Chevrolet tiene una ventaja de 43 unidades sobre Julián Santero, que suma 256.

Tercero se encuentra Facundo Chapur, con 232 puntos, mientras que Mauricio Lambiris aparece cuarto con 224.

Las diez primeras posiciones son:

Agustín Canapino: 299 puntos Julián Santero: 256 Facundo Chapur: 232 Mauricio Lambiris: 224 Jorge Barrio: 214 Bautista Damiani: 177 Sebastián Gómez: 166 Facundo Ardusso: 164 Lucas Vicino: 161 Leonel Pernía: 159

La última carrera fue ganada por Javier Merlo, mientras que Lambiris y Santero completaron el podio.

Cuándo son las últimas dos fechas

El próximo capítulo del campeonato será el 1° de noviembre, cuando el TN visite el Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Después llegará la definición. El Gran Premio Coronación está previsto para el 29 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro.

Así, el panorama muestra dos luchas distintas: Bastidas, Coltrinari y Vitar están separados por solamente 14 puntos en Clase 2, mientras que Canapino llega a las últimas dos competencias con una diferencia considerable en la Clase 3.

Con todavía muchos puntos en juego, ninguno de los dos campeonatos está matemáticamente terminado y Concordia puede convertirse en una fecha determinante antes de la definición final en Viedma.