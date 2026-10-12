Cómo aprender a ser piloto de avión en Argentina: dónde estudiar y qué hay que hacer

Aprender a pilotear un avión requiere bastante más que subirse a una aeronave con un instructor. En Argentina, la formación está regulada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y combina clases teóricas, entrenamiento práctico, exámenes, aptitud médica y una determinada cantidad de horas de vuelo.

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El punto de partida habitual es obtener la licencia de Piloto Privado de Avión (PPA).

¿Dónde hay que aprender a ser piloto de avión en Argentina?

La formación debe realizarse en un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) habilitado por ANAC.

Estos centros pueden funcionar dentro de escuelas de vuelo o aeroclubes.

Los CIAC Tipo 3 pueden brindar tanto instrucción teórica como práctica. También es posible estudiar la teoría en un centro Tipo 1 y realizar los vuelos en uno Tipo 2.

Antes de inscribirse, ANAC recomienda comprobar que la escuela, los instructores y las aeronaves utilizadas estén oficialmente autorizados.

¿Qué se aprende?

La formación comienza en tierra.

El alumno estudia aerodinámica, meteorología, navegación, reglamentación aérea, comunicaciones, funcionamiento de la aeronave, planificación de vuelos y procedimientos de emergencia.

Después aparece la parte más esperada: volar.

Las primeras horas se realizan junto a un instructor. Allí se aprende a rodar por el aeródromo, despegar, mantener altura y rumbo, realizar virajes, aproximarse a una pista y aterrizar.

También se practican situaciones anormales y procedimientos ante emergencias.

¿Cuántas horas hacen falta?

Para obtener actualmente la licencia de Piloto Privado de Avión, ANAC exige un mínimo de 40 horas de instrucción.

Dentro de ellas deben existir al menos 30 horas de doble comando, es decir, junto a un instructor.

También se requieren seis horas de travesía y 10 horas de vuelo solo, bajo supervisión.

Ese primer vuelo sin instructor suele ser uno de los momentos más importantes en la carrera de cualquier piloto.

Además, el aspirante debe aprobar los correspondientes exámenes teóricos y una evaluación práctica.

¿Cualquiera puede empezar?

Para obtener la licencia de piloto privado se exige tener al menos 17 años.

También es necesario contar con una Certificación Médica Aeronáutica Clase II vigente y acreditar los estudios requeridos.

El examen médico evalúa, entre otras cuestiones, visión, audición y condiciones generales necesarias para operar una aeronave de manera segura.

¿Y si quiero trabajar como piloto?

La licencia privada permite volar, pero no habilita a trabajar profesionalmente cobrando por hacerlo.

Quien pretende convertirlo en una carrera debe continuar acumulando experiencia.

El siguiente gran escalón es la licencia de Piloto Comercial de Avión, para la cual actualmente se exige poseer previamente la licencia privada, contar con estudios secundarios completos, una certificación médica Clase I y acreditar 200 horas de vuelo, además de entrenamiento específico en navegación, vuelo nocturno e instrumentos.

A partir de allí aparecen otras habilitaciones y licencias.

Un piloto que busca llegar a una aerolínea puede necesitar habilitación para vuelo por instrumentos, aviones multimotor y posteriormente licencias superiores. Para la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea, por ejemplo, ANAC establece una experiencia de 1.500 horas de vuelo.

Por eso aprender a pilotear no termina con las primeras 40 horas.

La carrera se construye progresivamente: escuela habilitada, examen médico, teoría, primeras horas con instructor, vuelo solo, licencia privada y cientos de horas adicionales si el objetivo es terminar sentado en la cabina de un avión comercial.