Cómo aprender a manejar: las 5 cosas que hay que saber sí o sí antes de salir a la calle

Sentarse por primera vez al volante puede generar nervios, especialmente cuando hay que coordinar pedales, volante, espejos y cambios al mismo tiempo.

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Sin embargo, aprender a manejar se vuelve mucho más sencillo cuando se divide el proceso en pasos.

1. Conocer todos los controles antes de arrancar

Antes de mover el auto hay que saber dónde están y para qué sirven los principales comandos. Pedales, luces, balizas, limpiaparabrisas, freno de mano, palanca de cambios, desempañador y bocina deberían identificarse antes de comenzar.

También es fundamental regular asiento, respaldo y volante para llegar cómodamente a los pedales y mantener los brazos ligeramente flexionados. A eso se suma el ajuste de los tres espejos. La idea es evitar empezar a buscar comandos mientras el vehículo ya está en movimiento.

2. Aprender a frenar antes que a acelerar

Uno de los errores comunes de los principiantes es concentrarse demasiado en acelerar. En realidad, controlar correctamente la velocidad es más importante.

Hay que aprender cuánto recorrido tiene el pedal de freno y cómo responde el vehículo cuando se lo presiona suavemente o con mayor intensidad. Las primeras prácticas deberían realizarse en un espacio seguro, amplio y habilitado, trabajando con aceleraciones suaves y frenadas progresivas. El objetivo es evitar movimientos bruscos.

3. Dominar embrague y cambios si el auto es manual

En un vehículo con caja manual, el punto de embrague suele ser uno de los mayores desafíos. El conductor debe aprender a liberar progresivamente el pedal mientras agrega acelerador suavemente. Si se suelta demasiado rápido, el motor puede apagarse. Si se mantiene parcialmente presionado durante demasiado tiempo, se genera desgaste innecesario.

También es importante conocer bien la posición de cada marcha y no mirar constantemente la palanca al realizar los cambios. En los autos automáticos, este problema desaparece, pero igualmente hay que entender correctamente las posiciones P, R, N y D.

4. Mirar mucho más que hacia adelante

Manejar bien significa saber qué ocurre alrededor del auto. Por eso, desde las primeras prácticas hay que acostumbrarse a consultar regularmente los espejos, controlar los puntos ciegos y observar peatones, motos y bicicletas.

Antes de cambiar de carril debe existir una secuencia clara: espejo, luz de giro, control del punto ciego y maniobra. La anticipación es una de las habilidades más importantes al conducir.

5. Aprender las distancias y dimensiones del vehículo

Al principio puede ser difícil saber dónde termina el capot, cuánto espacio queda a un costado o qué distancia existe respecto del auto de adelante. Eso se aprende con práctica. Ejercicios de estacionamiento, circulación entre conos y maniobras a baja velocidad ayudan a desarrollar referencia espacial.

También es clave mantener suficiente distancia respecto del vehículo delantero para tener tiempo de reaccionar si frena inesperadamente. Aprender a manejar requiere práctica, pero principalmente buenos hábitos desde el comienzo.

No se trata de avanzar rápido ni de perder el miedo inmediatamente. Lo importante es conseguir que los movimientos básicos se vuelvan naturales sin abandonar nunca la atención. Dominar controles, frenos, transmisión, espejos y dimensiones del vehículo permite construir una base sólida. A partir de ahí, la experiencia ayuda a mejorar, pero siempre con una regla fundamental: manejar bien significa anticiparse y mantener el vehículo bajo control en todo momento.