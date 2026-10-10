Cómo activar las luces para niebla y lluvia en un auto

Manejar con niebla o lluvia intensa puede reducir drásticamente la visibilidad, incluso durante el día. Por eso los autos cuentan con diferentes sistemas de iluminación destinados a estas situaciones. Sin embargo, no existe normalmente una “luz de lluvia” específica: hay que combinar correctamente las luces bajas con los faros antiniebla cuando las condiciones realmente lo requieren.

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El primer paso es conocer dónde están los comandos. En la mayoría de los autos, las luces se controlan desde una palanca ubicada detrás del volante o mediante una perilla en el tablero. Allí suelen aparecer las posiciones de luces de posición, luces bajas, modo automático y, si el vehículo cuenta con ellos, faros antiniebla delanteros y traseros.

¿Cómo se encienden los antiniebla?

El procedimiento cambia según el modelo.

En algunos vehículos hay que girar un segundo anillo ubicado en la palanca de luces. En otros existe un botón independiente o es necesario tirar de la perilla principal hacia afuera.

Por eso siempre conviene revisar el manual del auto.

Una vez activados, aparece un testigo específico en el tablero.

El símbolo del antiniebla delantero suele representar un faro con líneas apuntando hacia la izquierda y atravesadas por una línea ondulada.

El antiniebla trasero utiliza un dibujo parecido, pero las líneas apuntan hacia la derecha.

¿Qué luces hay que usar con niebla?

La recomendación principal es encender las luces bajas.

Si el vehículo dispone de antiniebla, también pueden utilizarse cuando la visibilidad está considerablemente reducida.

Los faros delanteros antiniebla están instalados generalmente en una posición baja y proyectan un haz ancho pensado para iluminar el sector cercano al suelo.

La luz trasera antiniebla, en cambio, tiene mucha intensidad y busca conseguir que el auto pueda verse desde atrás.

Por ese motivo debe apagarse cuando recupera la visibilidad: utilizada innecesariamente puede molestar o encandilar a otros conductores.

¿Y cuando llueve?

Con lluvia, nuevamente, las luces principales son las bajas.

En una lluvia moderada normalmente no hace falta encender los antiniebla.

Pero si la precipitación es tan intensa que reduce sensiblemente la visibilidad, pueden utilizarse los faros para niebla si el vehículo los posee.

La normativa argentina define justamente los faros antiniebla delanteros y traseros como dispositivos destinados a mejorar la visibilidad en situaciones de niebla, lluvia, humo o polvo.

No usar las luces altas con niebla

Uno de los errores más comunes es pensar que encender las luces altas permitirá ver mejor.

Puede ocurrir exactamente lo contrario.

Las pequeñas gotas suspendidas en el aire reflejan parte de la luz hacia el conductor, generando una especie de pared blanca que dificulta todavía más la visión.

Por eso, con niebla intensa, conviene utilizar luces bajas y antiniebla.

También hay que recordar que las balizas no reemplazan la iluminación normal. Están destinadas a advertir una emergencia o situación de riesgo, no a circular permanentemente bajo la lluvia.

En definitiva, activar correctamente las luces para lluvia y niebla depende del modelo de auto, pero la lógica es siempre la misma: luces bajas para mantener visibilidad y antiniebla únicamente cuando las condiciones realmente reducen la capacidad de ver y ser visto.

Más importante que encontrar el botón es saber cuándo utilizarlo.