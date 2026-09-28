Manejar todos los días puede hacer que determinadas conductas incorrectas terminen naturalizándose. Sin embargo, además de aumentar el riesgo de un siniestro vial, algunas pueden representar multas importantes y pérdida de puntos en el sistema de scoring.

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Según información oficial de la Ciudad de Buenos Aires, entre las infracciones detectadas con frecuencia aparecen el exceso de velocidad, el mal estacionamiento, la invasión de la senda peatonal y la violación del semáforo. A ellas se suman otras conductas recurrentes como manipular el celular mientras se conduce.

1. Exceso de velocidad

Es una de las infracciones más controladas mediante radares y cámaras. La sanción depende de cuánto se haya superado el límite permitido y de las circunstancias de la infracción.

Como referencia oficial de 2026, las multas pueden ir desde aproximadamente $239.553 hasta $6.388.080. Además, superar los límites establecidos puede provocar descuento de puntos y, en situaciones graves, consecuencias adicionales.

2. Estacionar en un lugar prohibido

Dejar el vehículo donde no corresponde puede parecer una infracción menor, pero genera problemas de circulación y puede bloquear rampas, garajes, paradas o espacios reservados.

La multa de referencia por estacionamiento prohibido o indebido es de aproximadamente $79.851. Cuando se trata de una situación agravada, como ocupar una rampa destinada a personas con discapacidad, puede alcanzar aproximadamente los $239.553.

3. Cruzar un semáforo en rojo

Es una de las faltas más peligrosas porque aumenta considerablemente la posibilidad de una colisión con vehículos que circulan transversalmente o con peatones.

En CABA, cruzar con luz roja contempla sanciones que pueden ubicarse aproximadamente entre $479.106 y $2.395.530, dependiendo del caso.

Además, esta conducta puede generar descuento de puntos en el scoring.

4. Usar el celular mientras se maneja

Leer un mensaje, escribir por WhatsApp o manipular el teléfono obliga al conductor a retirar atención visual y cognitiva de la circulación.

La normativa porteña sanciona la conducción utilizando teléfonos celulares o auriculares. Según el cuadro oficial de referencia de 2026, las penalidades parten de aproximadamente $79.851, aunque el monto puede aumentar según el tipo de conducta sancionada.

El uso del celular también puede implicar la quita de puntos de la licencia.

5. No utilizar el cinturón de seguridad

Aunque actualmente su utilización está ampliamente extendida, todavía continúa siendo una infracción detectada en los controles.

En la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de referencia por no utilizar correctamente el cinturón es de aproximadamente $79.851.

La obligación no corresponde solamente al conductor: los ocupantes también deben viajar utilizando los sistemas de seguridad correspondientes.

Los montos de las multas pueden actualizarse periódicamente, por lo que siempre es necesario consultar los valores vigentes al momento de la infracción.

Más allá del costo económico, estas cinco conductas tienen algo en común: están relacionadas directamente con el orden y la seguridad de quienes circulan. Respetar la velocidad, guardar el celular, utilizar el cinturón, detenerse ante el semáforo rojo y estacionar correctamente permite evitar una multa, pero principalmente reduce situaciones de riesgo en las calles.